La controversia se ha apoderado de la Liga MX en este Clausura 2025 debido a los errores que cometieron en el VAR durante el partido entre Chivas y Toluca, en donde han surgido diversas versiones acerca de modificación de audios, por lo que se está tratando de esclarecer ese tema.

Es por eso que el Director General de la Comisión de Árbitros, Juan Manuel Herrero, confirmó que los dos errores que se cometieron en el duelo entre tapatíos y mexiquenses fue mandar la imagen incorrecta a la televisora y posteriormente, el no corregir dicha equivocación de inmediato.

“No se equivoca el operador, se equivoca nuestro árbitro mandando una imagen que es incorrecta. Llega a la televisora, publica la jugada y ahí se genera el problema. Es importante decir ante ciertas cosas que han salido: el sistema del VAR es como una caja negra, no es modificable, no le puedes modificar, no le puedes borrar. Es una empresa internacional que no permitiría cualquier tontería.

“Nosotros, dándonos cuenta de lo que sucedió debimos hablar al operador del VAR decirle porque el VAR está equivocado y esa no es la jugada que debió mandar. Nuevamente, una disculpa. Sí debimos reaccionar más rápido”, explicó en entrevista con TV Azteca.

Juan Manuel Herrero, quien fungiera como Presidente deportivo del Guadalajara a finales del 2013 y mediados del 2014, reveló cómo se dio el contacto con la directiva rojiblanca, además de los temas que abordarán en la reunión que sostendrán en Toluca la próxima semana.

“Fue una llamada mía con alguien de Chivas y fue una llamada que diría de primera, porque la intención es quedar tranquilos. Fui directivo y sé que los jugadores presionan a los técnicos y ellos a los directivos de que no están de acuerdo con algo. Lo que hay que hacer, es dar satisfacción.

“No es ir a ver qué pasó en el VAR ese día y en esa jugada. Vamos a mostrarles cómo funciona el VAR, cómo se tiran las líneas, se puede replicar qué pasó en el caso particular y nos vamos a sentar en nuestra sala de juntas, en la parte de videos a analizar jugada por jugada que traiga Chivas y que nosotros tengamos”, concluyó el colaborador de la Federación Mexicana de Futbol.

