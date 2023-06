La Selección Mexicana quiere ingresar en una etapa de reestructuración en el ámbito deportivo, por lo que una de las decisiones más drásticas fue la destitución de Diego Cocca y el nombramiento de Jaime Lozano como nuevo seleccionador nacional interino, determinación que fue aplaudida en el interior de Chivas por uno de sus referentes, que admitió estar dispuesto a volver al Tricolor.

En el Guadalajara poco a poco se han comenzado a notar los resultados de los cambios internos que está realizando Fernando Hierro en la institución, por lo que poco a poco se está volteando a ver más lo que se está haciendo en el Rebaño, por lo que Alan Mozo aplaudió el nombramiento del Jimmy y aseguró que desea regresar a representar a México.

“Me conoce, hasta me escribió para desearme lo mejor en la Final. Estoy seguro de que le va a ir muy bien y creo que el puesto de la Selección está en buenas manos.

“Conozco muy bien a Jaime y no solo por la selección, él también salió de Pumas UNAM y el contacto con él ha sido frecuente, la verdad no me tocó ir a los Olímpicos pero él siempre fue claro. Tiene una idea innovadora. Se ha preparado bastante y me pone muy feliz que este en esa posición, me conoce tiene número y cualquier cosa yo voy a estar feliz de representar a mi país“, aseguró Mozo en palabras para Fox Sports.

