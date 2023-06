Las dificultades que ha tenido la directiva de Chivas encabezada por Fernando Hierro para poder contratar a un nuevo centro delantero para la ofensiva tapatía ha ocasionado que la cúpula rojiblanca se olvide de Alan Pulido y ya estarían muy cerca de cerrar el fichaje de Luca Martínez Dupuy.

El plan del Director Deportivo y del cuerpo técnico era sumar a Puligol por su experiencia, por lo que sería considerado como una solución inmediata; sin embargo, ante los acercamientos con Cruz Azul y los deseos de renovación del Sporting Kansas City, el Guadalajara ya le estaría dando la vuelta a la página.

Según Julio Teodoro, miembro del portal Jóvenes Promesas Mx, conversó con el representante de Luca Martínez Dupuy, quien habría manifestado abiertamente de que todo parece indicar de que llegará al chiverío, equipo con el que están muy avanzadas las negociaciones con Rosario Central para concretar el fichaje.

“Hace dos semanas habría tres equipos que lo buscan, Cruz Azul, FC Juárez y América se sumó a la carrera. Ahora, el que mostró más interés y el que lo quiere sí o sí es Chivas. Mandaron una oferta que a Rosario Central no le gustó, van a mandar otra oferta (…) Hablando con el agente de Luca Martínez Dupuy le pregunté qué tantas posibilidades hay de que venga este chavo al futbol mexicano: ‘le vemos altas posibilidades’. Le pregunté si Chivas era su próximo destino y me dijo: ‘sí, parece que ahí va a jugar nuestro jugador’. Si algo raro no pasa, va a ser jugador de las Chivas”, según explicó el conductor en un canal de YouTube.

¿Cuándo debutará Chivas en el Clausura 2023?

Con el anuncio oficial del calendario de competencia del segundo semestre del 2023, la Liga Mx confirmó que la presentación del Guadalajara se suscitará el lunes 3 de julio en la cancha del Estadio Nou Camp contra el León en punto de las 20 horas, tiempo del centro de México.