En Chivas se están viviendo momentos de tensión y preocupación debido a que la directiva encabezada por Amaury Vergara y Fernando Hierro están teniendo más complicaciones de las esperadas para la conformación del plantel para el Apertura 2023, en donde se está escapando la posibilidad de fichar al que sería su refuerzo estrella: Alan Pulido.

En el Guadalajara están convencidos de que para poder ser serios contendientes al título de la Liga Mx es necesario contar con una delantera poderosa, por lo que es necesario el tener un eje de ataque que genere peligro constante en la portería rival, en donde según el análisis interno la mejor opción era Puligol.

Según explicó una fuente a Rebaño Pasión, el tamaulipeco era la opción A por múltiples factores, en donde el principal era la experiencia, ya que es un futbolista con un amplio recorrido en los empastados y que sobre todo ya sabe lo que significa el defender la rojiblanca y lo hizo de buena manera.

El segundo factor, pero no menos importante, era que la relación laboral con el Sporting Kansas City está en la recta final, por lo que el costo de la transacción no era elevado; sin embargo, no contaban con que se involucrara otro club como Cruz Azul y realizara ofertas más agresivas que dejarían atrás las propuestas de Fernando Hierro por regresarlo al redil.

¿Por qué Pulido encima de Martínez Dupuy?

En el Guadalajara compararon condiciones de ambos atacantes, pero el verdadero factor por el que en el Rebaño se decantaban por el tamaulipeco por encima del mexico-argentino es la experiencia, ya que aún implicaría cierto tiempo el consolidar por completo al juvenil delantero, pese a sus grandes cualidades que posee y no sería una solución de efecto inmediato para los tapatíos.