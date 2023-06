Desde la llegada de Veljko Paunovic al banquillo de Chivas, el entrenador serbio dejó en claro que la exigencia no sería negociable y que exigiría la mejora personal a cada uno de sus futbolistas, en donde uno de los que más demostró mejoría en el Clausura 2023 fue Alan Mozo, quien se convirtió en un consentido de la afición por su rendimiento.

Es por eso que el lateral del Guadalajara reveló la conversación que tuvo con el estratega europeo a su llegada, asegurando que le explicó las cosas en las que tenía que mejorar para poder ser titular, mismas que cumplió y se adueñó de esa zona del campo.

“Tuve una charla cuando llegó Pauno de lo que esperaba de un lateral derecho y en las cuales podía entrar perfecto en lo que él necesitaba y su esquema de juego. Me puse a trabajar los centros, me dijo que el mano a mano es importantísimo y en lo que he mejorado. Pauno es muy exigente, eso nos ha ayudado para aumentar el nivel.

“Fueron días complicados, de asimilar las cosas. A la fecha sigo triste. Voy a usar esa tristeza, esa hambre de ganar para que este torneo para que sea completamente diferente”, explicó Mozo en palabras para Fox Sports.

¿Cuándo debutará Chivas en el Clausura 2023?

Con el anuncio oficial del calendario de competencia del segundo semestre del 2023, la Liga Mx confirmó que la presentación del Guadalajara se suscitará el lunes 3 de julio en la cancha del Estadio Nou Camp contra el León en punto de las 20 horas, tiempo del centro de México.