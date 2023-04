La disciplina no es una virtud que todos los futbolistas puedan acatar y respetar, por lo que suelen ser blanco de críticas debido a que no cumplen a cabalidad con los reglamentos internos de cada institución; sin embargo, ese tipo de situaciones no son ajenas a Chivas, ya que un famoso exdirectivo reveló el nombre del jugador al que tuvo que multar en muchas ocasiones.

En el Guadalajara han pasado muchos futbolistas que han sido señalados por la polémica por sus conductas que van en contra de las normas que imperan en el club; aunque hubo uno que fue blanco de sanciones económicas constantes por parte de la directiva, pero se le perdonaba por que “era un jugadorazo”.

Néstor de la Torre, directivo campeón con el Rebaño en el Apertura 2006, reveló que se cansó de castigar a Adolfo Bautista por sus conductas, por su deseo de tener cosas diferentes con respecto al resto de sus compañeros, aunque se rindió ante el talento del legendario rojiblanco número 100.

“Son de las cosas que dices: ‘voy a enfrentarme con ciertos problemitas’. El Bofo también no era sencillo, fue el jugador que más dinero le quité en toda mi historia. Lo multé hasta que me cansé, porque el Bofo de repente llegaba y te cortaba los pants aquí, quería entrenar con pants cortados. Llegaba y (quería) cosas diferentes. Era el Bofo, era diferente y hacía cosas, pero me cansé de multarlo. Pero hay que reconocer que era un jugadorazo”, declaró en entrevista con Ramón Morales a su canal de YouTube.

¿Cuándo se jugará el León contra Chivas?

Tras la sufrida victoria contra el Necaxa en la cancha del Estadio Akron, el chiverío ahora deberá prepararse para encarar su última visita de la fase regular del Clausura 2023 cuando visiten al León en la cancha del Nou Camp, duelo que se disputará el próximo sábado 15 de abril, en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!