El Real Estelí, uno de los equipos más importantes de Nicaragua, dio una de las principales sorpresas en la primera fase de la Concachampions 2025, tras vencer por 1-0 a los Tigres UANL. El equipo dirigido por el serbio Veljko Paunovic, quien hace poco regresó al Estadio Akron, no tuvo su noche y ahora deberá remontar en El Volcán.

Sin embargo, lo más curioso se dio una vez finalizado el encuentro. Paunovic, antiguo entrenador del Rebaño, asistió a la tradicional rueda de prensa pero muy pronto perdió la paciencia con la prensa nicaraguense. Principalmente, protagonizó un tenso altercado con un periodista que lo cuestionó por no llevar a André Pierre Gignac, sin saber que este se encontraba lesionado.

Veljko Paunovic estalló en rueda de prensa: “Usted no tiene nada de periodista”

La prensa nicaragüense consideró que Tigres UANL subestimó la importancia del encuentro, al no asistir con sus principales titulares. Fue allí cuando Paunovic preguntó quienes eran esos diez jugadores ausentes de los cuales hablaba el periodista, quien terminó por hacer enojar al serbio cuando se refirió a André-Pierre Gignac como una ausencia por decisión técnica.

“Usted se tiene que informar mejor. Él se operó, él está operado. Y esa pregunta me parece lamentable. Siguiente pregunta, por favor. No voy a responder. Usted no tiene nada de periodista, pregunta por Gignac. Gignac que está operado hace 10 días, madre mía”, dijo Veljko Paunovic, muy enfadado con el periodista nicaragüense.

Día de furia para Veljko Paunovic

No obstante, la bronca de Pauno no se quedó allí, pues la rueda de prensa siguió yendo hacia el lado de las ausencias en Tigres UANL y el serbio no se calló: “Yo acabo de dar el análisis y creo que hay que estar atento a las preguntas que hacen y a las respuestas que doy. Nosotros nos ha faltado en el último tercio encontrar mejor el último pase y poder buscar, abrir la portería, el marcador del rival que estuvo muy bien, armado, buscando y trabajando para sus oportunidades. Y etcétera, etcétera, etcétera, no me voy a repetir”.

“Para mí la verdad, si quieren darle la vuelta a las cosas, denle las que quieran. Nosotros estuvimos aquí con un plantel muy competitivo, muy competitivo. Miren el once, miren cuántos minutos han jugado estos. Y esta gente, que me digan que esta gente no es suficiente, no son buenos, están insultando a los Tigres y eso no se hace. No se hace. Este plantel se merece respeto. El que juega con Tigres es porque yo tomo la decisión, porque se lo ha ganado. Y porque necesita jugar, porque tiene que rendir y cumplir con su obligación de jugar para este club”, dijo Paunovic visiblemente enojado con el curso que tomó la conferencia de prensa posterior a la humillante derrota frente a Real Estelí.