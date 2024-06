Las Chivas coquetean airadamente con Jordi Cortizo, a quien consideran un fichaje prioritario en este mercado de pases, mismo que ha sido sumamente discreto hasta ahora. Entre los aficionados aún existe la esperanza de que llegue algún refuerzo bomba de cara al torneo Apertura 2024 de la Liga MX, mismo que podría ser el jugador del Monterrey.

El nombre del mediocampista de Rayados es uno de los que más ha sonado para nutrir al Rebaño Sagrado, un talentoso futbolista que ha llamado poderosamente la atención de la directiva rojiblanca por sus destacadas actuaciones. El problema es que los regios no lo tienen como un jugador del que pudieran prescindir tan fácilmente, de hecho, Tano Ortiz ha dicho que cuenta con él en La Pandilla.

¿Por qué Alexis Vega podría influir negativamente en fichaje de Jordi Cortizo por Chivas?

Además, recién resurgió una información que aleja un poco más al chiverío de este potencial refuerzo. Así lo explicó el reportero de ESPN, Jesús Bernal, quien en su canal de YouTube habló sobre el interés del Guadalajara por Cortizo, mismo que encontraría un inconveniente extra, además del hecho de que Rayados no planea soltarlo.

“No es un jugador que digamos ‘no, ya está cepillado de Monterrey’, por eso digo que ahí lo difícil es esa parte (que cuentan con él), se desempeña por cualquiera de las dos bandas y también juega por dentro Jordi Cortizo y pertenece a Pitz Group, ojo con eso también, pues son los representantes de Alexis Vega, por ejemplo. En Chivas creo que tienen a Ricardo Marín y Ronaldo Cisneros. No es una empresa fácil tampoco”, recordó Bernal.

Jordi Cortizo, de fan de Cruz Azul, ¿a estar cerca de Chivas?

El futbolista de 27 años también fue noticia hace poco, pues salió a la luz un viejo video donde reconoció que el Cruz Azul es el dueño de su corazón. Esta información fue retomada ante el supuesto interés de los celestes por el jugador, quien vería con mejores ojos ir a la Noria que a Verde Valle por esa sencilla razón. De esta manera, el fichaje de Cortizo resulta complejo, al tener distintas variables en contra para el Rebaño.

“Sencillo no es, el interés existe. ¿Por qué no es sencillo? Porque es un jugador que Monterrey lo considera, un jugador que en Monterrey está muy bien visto y aparte hay que recordar que en Rayados puedes llegar con lana pero no se fijan en el dinero tanto, por eso ellos pueden pedir jugadores a cambio. Dejemos que esto tome su curso natural y vamos a ver dónde termina la situación de Cortizo”, puntualizó el periodista.