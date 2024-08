El otro pecado de Chicharito Hernández: Recomendó a un jugador que no es convocado en Chivas

En medio de la desesperación de la directiva de Chivas de Guadalajara por encontrar refuerzos low cost para apuntalar el plantel rojiblanco, una decisión marcó su mercado de fichajes. Todo ocurrió cuando le comentaron a Chicharito Hernández sobre la dificultad por encontrar nuevos jugadores para sumarlos al redil y el máximo anotador en la historia de la Selección Mexicana de Futbol dio su opinión al respecto.

El Guadalajara y su política de no realizar fichajes ostentosos en esta ventana de transferencias, sino incorporaciones de bajo perfil, vio con buenos ojos la propuesta de CH14, quien recomendó ni más ni menos que a un excompañero suyo en el Los Angeles Galaxy de la MLS, elemento que supuestamente se adecuaba a lo que requiere Fernando Gago para su esquema táctico.

Daniel Aguirre se sacó la lotería gracias a recomendación de Chicharito Hernández

El nombre de esa recomendación de Hernández Balcázar fue el de Daniel Aguirre, quien se convirtió en rojiblanco luego de que Chícharo tuviera una conversación con la directiva tapatía. Más allá de que tenía el visto bueno del ídolo rojiblanco, lo que terminó por convencer al Rebaño Sagrado fue el módico precio que debía pagar para hacerse de los servicios del mexicoestadounidense.

Y es que Aguirre se convirtió en uno de los refuerzos que sumó la directiva del Guadalajara para este semestre a cambio de tan solo 250 mil dólares, una ganga si se le compara con las transacciones de siete ceros que le pedían al chiverío a cambio de otros jugadores que terminaron por ser inalcanzables para la institución.

Lo barato sale caro a Chivas

El problema es que bien dicen que lo barato sale caro. El nacido en Redwood City, California, el 28 de julio de 1999 no solo no ha cuajado en el plantel tapatío, sino que ya ni siquiera es convocado por Gago para los partidos. Aguirre suma apenas el 5% del total de minutos disputados por Chivas en el Apertura 2024 y jamás ha sido titular.

Si bien su salario no es para nada alto, es una suma que bien podría haberse abonado a alguna otra inversión. Otro error de Chicharito al haber recomendado a un jugador que ni siquiera entra en las convocatorias y en un futuro, la directiva deberá romperse la cabeza pensando en dónde acomodarlo para no pagar el sueldo de alguien que no ofrece aporte alguno.