Roberto Alvarado se consagró como la figura de las Chivas de Guadalajara a punta de goles en un perfecto cierre del calendario. Viene de ser decisivo en la victoria 0-1 sobre Atlas en el Clásico Tapatío 249 en el Estadio Jalisco, por la Jornada 17 del Torneo Clausura 2024. Los rojiblancos se clasificaron directo a la Liguilla y ahora retarán a Toluca en los Cuartos de Final. Un premio de la Liga MX vino a reafirmar el gran desempeño del Piojo en la etapa cumbre de la ronda regular.

Más allá de los diversos factores que coincidieron para que el Rebaño Sagrado se instalara en esta Fiesta Grande, una decisión de Fernando Gago fue clave. Ese cambio de posición en la cancha del polivalente atacante sirvió para desatar el notable incremento del nivel futbolístico del Piojo Alvarado. Ahora, deberá extender su gran momento en la Liguilla frente a los Diablos Rojos.

El Piojo Alvarado, que jugó prácticamente todos los minutos del torneo regular con Guadalajara, tuvo su momento clave. Una situación en particular que potenció su nivel y se hizo evidente. Ya era uno de los talentos que incrementa el nivel colectivo, mostró que puede elevar su nivel en otra posición. Cuando llegó el irremediable momento de mandar a la banca a Víctor Guzmán, tras mostrar un nivel sumamente inconsistente, apareció el guanajuatense.

Un premio, anunciado esta semana por la Liga MX, consagró el brillante cierre de la ronda regular que tuvo Alvarado con las Chivas. Una publicación del circuito confirmó que el atacante es: “¡EL JUGADOR DEL MES!” y refirió que “Roberto Alvarado fue clave para Chivas en abril. Un CRACK“. El Piojo fue clave para las victorias sobre Querétaro y Atlas.

El cambio clave de Fernando Gago con Roberto Alvarado

Fernando Gago asumió riesgos. Necesitaba equilibrar su mediocampo y a la postre, ese cambio dio buen fútbol y sobre todo, golazos para Chivas. La salida de Víctor Guzmán de la alineación sirvió para retrasar un poco a Alvarado. Con el Piojo en la mitad del campo, el equipo mejoró lo suficiente para cosechar cinco victorias consecutivas y las últimas seis fechas sin conocer la derrota.

El que no arriesga, no gana. Con esa modificación, Gago ganó en confianza y en buenos resultados. Eso sí, el hueco que dejó el Piojo en el ataque no tiene del todo satisfechos a los chivahermanos. Pues, en ese lugar como extremo derecho, apareció Isaac Brizuela, quien no ha estado al nivel del rendimiento colectivo. Alvarado colaboró con dos goles en las últimas fechas, que colaboraron en la producción de seis puntos.

Cuándo juega Chivas los Cuartos de Final de Ida

El siguiente compromiso de Chivas en su agenda será: el miércoles, 8 de mayo. Los rojiblancos se enfrentan ese día con el club Toluca en la cancha del Estadio Akron. Un vibrante duelo correspondiente a los Cuartos de Final de Ida de la Liguilla del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Un partido que -a falta de la confirmación- tiene pactado su inicio en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.

Guadalajara vs. Toluca

Argentina: 08/05 22:05 horas

horas Chile: 08/04 21:05 horas

horas Colombia: 08/05 20:05 horas

horas Peru: 08/05 20:05 horas

horas Mexico: 08/05 19:05 horas

horas Estados Unidos: 08/05 18:05 horas PT / 08/05 21:05 horas ET

¿Cómo llegan Chivas y Toluca a estos Cuartos de Final?

El Club Deportivo Guadalajara viene de enfrentar al club Atlas en el Estadio Jalisco. Una emotiva edición 249 del Clásico Tapatío en el marco de la Jornada 17 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Los rojiblancos cosecharon una importante victoria 0-1 en esta visita a los Zorros, para encadenar el quinto triunfo en el cierre del calendario del Clausura 2024. Toluca, por su parte, se presentará a este comienzo de la Fiesta Grande tras caer 0-1 ante Cruz Azul en La Bombonera.