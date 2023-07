Alexis Vega presenta una lesión en su rodilla debido a una sobrecarga, la cual lo ha marginado de la Selección Mexicana y le impedirá a Chivas de Guadalajara utilizarlo durante las primeras jornadas del Torneo Apertura 2023, aunque aún se desconoce cuándo será su regreso.

No es la primera complicasión física que lo afecta. En enero, el futbolista del Rebaño Sagrado fue sometido a una intervención de meniscos para sanear su rodilla y evitar una posible roturade ligamentos. Tras ese parate es que, meses después, el Gru vuelve a enfrentar complicaciones en la misma pierna.

En este contexto es que el padre del delantero, Ernesto Vega, rompió el silencio para asegurar que las constantes lesiones de su hijo se deben a que no ha dejado de jugar en tres años, razón por la que necesita tomarse unas vacaciones.

Cuándo regresará Alexis Vega es una incógnita. (Imago 7)

“Lo que pasa es que Alexis está sobrecargado de trabajo. Mi hijo necesita mucho reposo, pues ahorita no ha tenido muchas vacaciones. Es que desde que está con Chivas, cuando eliminan a Guadalajara siempre hay que ir a la Selección Mexicana y él no ha tenido mucho descanso. Ya tiene tres años, o más, que no ha tomado vacaciones. Él tiene que tener reposo absoluto, pero pues, no ha podido“, declaró el padre de Alexis.

“Yo le dije a Alexis que les dijera a los de la selección que le dieran ‘chance’ un ratito, para que reposara. Pero pues, ya ve que una persona como jugador, no quiere. Él quiere estar en la selección“, aclaró Ernesto Vega, quien descartó que su hijo padezca un problema crónico.