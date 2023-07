Alan Pulido volvió a tener una noche importante con Sporting Kansas City debido a que superó por 3-0 a Vancouver Whitecaps. Por otro lado, tras superar al conjunto canadiense, el mexicano se encontró con el cantante Peso Pluma y le dio un épico regalo.

A lo largo de las últimas semanas, el atacante mexicano ha estado en boca de todos debido a que Chivas y Cruz Azul están pendiente de su posible llegada. Es más, con cada partido revalida su valor ya que ha anotado desde que volvió de su lesión.

A su vez, esta noche en la goleada de Sporting Kansas City frente a Vancouver Whitecaps por 3-0, anotó un verdadero golazo luego de finalizar una gran jugada colectiva. No hay que olvidarse que el atacante viene de ser galardonado como el mejor jugador de la MLS.

Alan Pulido se encontró con Pesos Pluma. (Foto: Instagram / Alan Pulido)

Sin embargo, el gran su gran sábado no terminó ahí debido a que luego del partido se encontró con el cantante Peso Pluma, quien dio un show la noche anterior. En las instalaciones de Sporting Park no solo se tomó una foto con él si no que además le regaló su jersey. ¡Épico regalo!