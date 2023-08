Finalmente, la Selección Nacional de México será dirigida por Jaime Lozano, quien fue clave volver a ser campeón en la Copa Oro 2023. Por otro lado, un exjugador de Chivas habló del momento del Tri y marcó que ni con Mourinho el se resolverán los problemas.

A lo largo de la gestión de Gerardo Martino como de Diego Cocca, varios jugadores del Guadalajara han quedado fuera de la consideración de los dos argentinos. Uno de los más llamativo por nivel y actualidad ha sido Víctor Guzmán.

Por otro lado, tras consagrarse en la Copa Oro, Jaime Lozano se quedará como entrenador de la Selección Nacional de México de cara al Mundial de 2026. A su vez, se espera que lleguen más oportunidades para jugadores que hoy brillan en Chivas.

Foto: TW / Selección Nacional México.

Ex-Chivas afirma que ni con Mourinho se resuelven los problemas del Tri

Por otro lado, Carlos Vela, jugador formado en Chivas, habló de la realidad del Tri y afirma será muy difícil que se logren grandes objetivos si no se cambian algunos factores. “Hay que ver qué está pasando desde lo más profundo para que lleguen esos malos resultados. Al final ni Jimmy Lozano ni Mourinho puede cambiar la dinámica de un equipo y ya decir, ‘ya está todo perfecto’. Puede haber un tiempo que esté mejor, que se ganen cosas y que parezca que todo es bonito, pero volveremos a caer en la siguiente cosa”, comentó a La Oponión.

Y agregó: “Si realmente no hay cambios que aporten, van a seguir sucediendo estas cosas, porque yo he vivido momentos muy buenos, buenos, regulares, malos, muy malos, y nunca se cambió. Seguimos igual hasta que ‘ya se ganó la copa Oro, ya está todo bien’. Y no es así, unos días o meses antes hubo derrotas importantes”.