Chivas se prepara para enfrentar a Necaxa en un encuentro que servirá de preparación de cara al reinicio del Apertura 2023 de la Liga MX. Por otra parte, de cara a lo que comenzará vivirse a partir del próximo 18 de agosto el Wacho Jiménez lanzó una dura respuesta a sus detracotores.

A lo largo de los últimos año se dio una gran falta de seguridad bajo la portería del Rebaño Sagrado. Por ella pasaron Toño Rodríguez, Raúl Gudiño, Miguel Jiménes, Raúl Rangel y Oscar Whalley, pero ninguno terminó de dar la confianza que se esperaba.

Por otra parte, la actualidad indica que entre el Tala y el Wacho se estaría definiendo la titularidad de la portería de Chivas. Es más, Rodrigo Camacho informó que el portero de tapatío se perfila para quedarse con la portería Rojiblanca.

Miguel Jiménez le respondió a sus detractores. (Foto: Imago 7)

Wacho Jiménez apunta contra sus detractores

Por otro lado, mientras se habla de que no volvería a la titularidad, Wacho Jiménez sale a cruzar a sus detractores. “Estoy acostumbrado a las críticas. Sé dónde estoy parado, sé que la potería del Rebaño siempre ha sido muy criticada, es mi segundo torneo como portero titular. He jugado una Fina, así que estoy tranquilo. Sé que me ha costado muchísimo estar acá, que habrá gente de repente va a tirarte piedras, pero que a final de cuenta uno tiene que estar consciente y tiene que estar tranquilo porque, como bien lo dices, he trabajado siempre al 100%. Siempre me he entregado a estar institución y estoy complemtamente agradecido y quiero devolverle todo lo que han dado por mí”, expresó a Medio Tiempo.

A su vez, el portero del Rebaño Sagrado comentó que la constancia lo mantuvo siempre enfoncado para ser portero. “La palabra perseverancia es algo que me ha mantenido siempre en lo que querido lograr, como bien lo dice, he quedado campeón aquí en Chivas. He salido, me ha tocado estar de portero titular, me ha toacado estar de suplente, de repente hasta ser tercer portero. He estado en todos los lados, en todos los puestos que puede estar un portero. Al final de cuentas, sabía perfectamente que la oportunidad iba a llegar. Siempre trabajé al 100%, siempre entregué donde me tocara estar, las oportunidades que me daban las quería aprovechar al 100%”, cerró el Wacho Jiménez.