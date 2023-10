El futbol es un deporte que genera que cada persona tenga una opinión diferente de cada una de las circunstancias y dentro del terreno de juego no es la excepción, por lo que un exjugador de Chivas generó revuelo y polémica por unas declaraciones contra los más jóvenes que van a la Selección Mexicana.

Carlos Salcido, exjugador y capitán del Guadalajara, ocasionó polémica en redes sociales debido a que aseguró que en el Tricolor no estaba de ánimos para estar aconsejando a los más chicos, por lo que prefería pensar en el retiro del combinado nacional.

“Yo dije, el día que vaya a Selección y me dejen en la banca quiere decir que ya estoy (me retiro). Yo no estoy para aconsejar chicos. Los que van con el Tri se supone que son los mejores de México”, declaró en entrevista con Sandra de la Vega.

Salcido es un personaje histórico de Chivas por ser el capitán que levantó el título de campeón en el Clausura 2017, además de que también dejó una huella imborrable en el futbol mexicano con sus participaciones en Mundiales y hasta en la medalla de oro de Londres 2012.

¿Cuándo se jugará el Toluca Vs. Chivas del Apertura 2023?

El próximo compromiso del Guadalajara en donde tratarán de salir de la crisis de resultados se disputará el próximo domingo 1 de octubre en la cancha del Nemesio Diez en punto de las 17:20 horas, tiempo del centro de México.