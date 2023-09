Joel Sánchez, recordado exdefensor de las Chivas de Guadalajara, se confesó en una reciente entrevista previa a la edición 250 del legendario Clásico Nacional. El excapitán tapatío es uno de los contados futbolistas que vistieron ambas playeras en la historia del futbol mexicano. El Tiburón reveló cómo sintió defender en su momento la camiseta del América.

El Rebaño Sagrado cerró este viernes la preparación para el partido más esperado en cada torneo: El Clásico de México. Un partido que se jugará el sábado en el Estadio Azteca, en el marco de la Jornada 8 del Apertura 2023. Será la edición 188 en el marco de la Liga MX.

El Tiburón Sánchez, en una entrevista publicada por AS México, fue consultado sobre su decisión de irse a Coapa. El inolvidable central de las Chivas rememoró que “quizá mucha gente puede criticar esa determinación de jugar en los dos equipos más importantes en el país y lo entiendo, porque me dan su opinión como aficionados“.

El exdefensor del Guadalajara añadió que “yo no soy aficionado, es algo muy distinto, es algo muy difícil de entender. Eso lo tengo muy claro y si lo explico muy bien, no es fácil explicarlo, porque te van a entender lo que la gente quiera y respeto todo eso. Pero, poca gente respeta lo que yo pueda pensar o decidir y eso lo tengo que entender“.

¿Cómo reaccionó la familia de Joel Sánchez a ir al América?

El recordado capitán de las Chivas confesó a AS México que “mis papás, mis hermanos, sobrinos, mis amigos son chivísimas. Sí se sorprendieron, sí fue algo sorpresivo para ellos. Pero al final fue algo meramente profesional y a la mejor fue complicado entenderlo, pero me tuvieron que apoyar como su hijo, sino imagínate, pero siempre la familia bien chiva. El cariño de la familia es aparte y así me lo han demostrado“.

Joel Sánchez jugó con Chivas y América en su exitosa carrera profesional (JAM Media)

¿Cómo sintió Joel Sánchez vestir el jersey del América?

El Tiburón, durante su entrevista con AS México, reveló que fue “raro, sí. La verdad que raro, porque con la camiseta de Chivas me sentí más fortalecido, más identificado, es la realidad. Y con América fue distinto, porque yo no nací ahí, no tenía el arraigo como lo tengo con Chivas. La gente de América me muestra respeto y la de Chivas cariño, es algo distinto. Pero es un privilegio haber representado a los dos equipos más importantes, más mediáticos, con más aficiones y que son únicas en el país“.