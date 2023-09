Veljko Paunovic confirma por qué no cuenta en Chivas con Ronaldo Cisneros

Veljko Paunovic, director técnico de las Chivas de Guadalajara, compareció la tarde de este viernes a la conferencia de prensa para el Clásico Nacional. El estratega reveló por qué no cuenta con el delantero Ronaldo Cisneros. Los tapatíos completaron su preparación para enfrentar al América en el Estadio Azteca, en el marco de la Jornada 8 del Torneo Apertura 2023. Un partido que significará la edición 250 en la historia de esta legendaria rivalidad.

El entrenador del Rebaño Sagrado, que cerró los preparativos de la edición 188 del Clásico de México en el marco de la Liga MX, fue cauto en su intervención. El serbio, sobre el delantero, advirtió que “en cuanto a Ronaldo, tenemos un sistema de juego, con un delantero, normalmente. Eso, nosotros estamos un poco atados a ese sistema, para ponerlo así“.

Paunovic, desde la sala de conferencias del Estadio Azteca, reconoció que “si que tenemos que gestionar a tres delanteros para una posición, prácticamente. Y en esa posición y en todas las demás, nosotros siempre evaluamos el rendimiento, la actitud, la calidad del trabajo, estado físico. Estamos muy ocupados y atentos al estado de forma de cada jugador, de la confianza“.

¿Por qué Veljko Paunovic no cuenta con Ronaldo Cisneros?

El técnico de las Chivas, durante su intervención, aseveró que “Ronaldo no ha cometido nada malo. No hay ningún otro motivo que no sea el técnico, que nosotros optamos por uno o por el otro que tenemos en esta posición“. En cuanto a su gol al América en la Semifinal de Vuelta del Clausura 2023, insistió en que “los datos que tenemos del torneo pasado, son datos del torneo pasado. En cada temporada la forma varía y nosotros hemos sido muy consistentes con lo que digo siempre: respetamos los procesos, cuando a un jugador lo vemos abajo“.

Ronaldo Cisneros lideró la victoria de Chivas en el Estadio Azteca para avanzar a la final (IMAGO7)

Veljko Paunovic agregó que “volviendo a Ronaldo. Hablamos con él unas semanas antes del partido con León (en Chicago) y le dijimos: Aquí hay una oportunidad, en que queremos que estes listo, vas a tener minutos y la verdad, es que estuvo muy bien. Igual que el resto del equipo, contra León dio una muy buena impresión, se preparó y nosotros, como dije, trabajamos con todos para que no se nos caiga nadie en algún momento“.