Ex-Chivas: El extremo cambio de look del Chicharito Hernández que sorprendió a todos

Chicharito Hernández, canterano de las Chivas de Guadalajara, se encuentra alejando de la acción para superar una grave lesión que sufrió con Los Angeles Galaxy en la Open Cup de la MLS (Major Leagues Soccer). El delantero mostró esta semana un nuevo look extremo que sorprendió a todos. ¡Sí, a lo Yael Padilla. Está de moda!

El goleador formado en el Rebaño Sagrado sufrió un rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla, durante un partido en Salt Lake City. El atacante aún acapara la atención mediática, aunque no sea por temas deportivos, ni un posible regreso al redil.

Javier Hernández Balcázar, durante una multitudinaria transmisión de su canal de Twitch, reveló su nuevo corte de cabello, el cual intentó esconder con una gorra, pero al final lo mostró y compartió con todos sus seguidores.

El delantero tapatío, de 35 años de edad, fue motivado por otras personas que lo acompañaban en la sala para que se quitara la gorra que traía puesta. Luego de unos segundos de suspenso Chicharito aceptó y mostró entre risas que se había rapado el cabello. Un look que muy recientemente también lució Antonio Briseño en Chivas tras la moda que impuso al rapar al juvenil sensación Yael Padilla.

Así se mostró Javier Hernández Balcázar en la transmisión de Twich (Twitter)

¿Qué dijo Chicharito de su nuevo look?

Chicharito Hernández aprovechó la ocasión para confesarse. Refirió: “Gente, me rape, porque se me está yendo la gente del estadio y es mejor esto que estar escondiendo la mamad#. Pero acuerden que esto es lo importante (señalando su rostro) y no esto (su cabeza)“.