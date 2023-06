La contratación de Óscar Whalley como refuerzo de Chivas sigue generando controversia en el futbol mexicano, principalmente por el tema de su ascendencia española; sin embargo, hay otro sector de la afición y de los medios de comunicación que cuestionan su incorporación debido al nivel que presume.

Es por eso que Pedro Antonio Flores, comentarista de TUDN, aseguró que la decisión de la llegada del cancerbero proveniente del futbol europeo podría caer mal en la plantilla de guardametas, debido a que no se trata de un jugador clave o determinante en los clubes en los que ha participado.

“El tema no es la nacionalidad, podrá ser chino de padres mexicanos. Aquí el problema es que estás trayendo a un portero de 30 años de la Segunda División de España. ¿Qué pensará el Wacho o el Tala? Traes gente de 30 años que no es figura, que no era destacado porque por algo descendió con el Lugo. Eso es lo que yo he estado cuestionando”, declaró el comunicador en TUDN.

El Hágala ha sido blanco constante de críticas debido a su afición recalcitrante al Atlas, por lo que suele estar en polémica en redes sociales con aficionados del Guadalajara, debido a que ha expresado abiertamente su antipatía por el conjunto rojiblanco.

¿Cuándo debutará Chivas en el Clausura 2023?

Con el anuncio oficial del calendario de competencia del segundo semestre del 2023, la Liga Mx confirmó que la presentación del Guadalajara se suscitará el lunes 3 de julio en la cancha del Estadio Nou Camp contra el León en punto de las 20 horas, tiempo del centro de México.