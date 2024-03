Las Chivas de Guadalajara y su funcionamiento ahora no fue el problema que hizo enojar al entrenador Fernando Gago, sino la mala organización que ha tenido la Concacaf en la Copa de Campeones mejor conocida como la Concachampions, lo cual hizo explotar al estratega Fernando Gago antes de la conferencia de prensa, tras el duelo donde vencieron al América 3-2 pero quedaron fuera con un global de 5-3.

El timonel del Rebaño Sagrado estaba listo para dar sus impresiones acerca de lo que había sucedido en la cancha, donde fueron infinitamente superiores durante los 90 minutos, pero una de las cámaras de la transmisión que tenía Concacaf en la sala de prensa tuvo algunas complicaciones.

Esto generó el malestar del argentino, quien no pudo arrancar la comparecencia ante los medios por los inconvenientes del organismo: “Hágase responsable usted, yo no tengo la culpa, (por la demora)”, le dijo Gago al responsable de comunicación de Concacaf, mientras respondía que faltaba nivelar una cámara.

Fernando Ofrece disculpas a la prensa mexicana

Luego del penoso incidente que se dio la noche del martes en el Estadio Azteca, tras el entrenamiento de Guadalajara, la mayoría de los medios de comunicación se quedaron fuera de la conferencia previa al duelo porque cuando llegaron Gago ya había hablado y solamente lo hizo ante las cámaras de TUDN, por lo cual ofreció una disculpa.

Gago explicó lo que sucedió la noche del martes. Foto: MMDeportes

“Buenas noches a todos, antes que nada pedirles una disculpa por lo ayer, porque me dijeron que la conferencia de ayer me dieron que arrancaba a las 18:15 cuando llegué acá me sorprendí porque no había nadie, les pido disculpas, no fue mi error, a mí me avisaron la hora y fue un error de la competición”, fue parte de lo que comentó el entrenador rojiblanco.

