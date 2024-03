Una de esas anécdotas secretas que las figuras se reservan, fue desclasificada esta semana y la protagonizó un excapitán de las Chivas de Guadalajara. Un cinco veces campeón con la playera rojiblanca, cobijado en su momento por Matías Almeyda y estuvo en prisión. Así, confesó que antes de brillar en la Liga MX pasó momentos difíciles al estar en la cárcel por revender boletos, para algún partido precisamente frente al Rebaño Sagrado.

Se trató del inolvidable Jair Pereira, exdefensor y capitán tapatío hasta 2019, cuando el exdirectivo José Luis Higuera rescindió su contrato. El imponente central, multicampeón como rojiblanco, se confesó con el exarquero de Cruz Azul: Yosgart Gutiérrez, en su podcast El RePortero. La inesperada revelación del zaguero, nacido en Cuautla de Morelos y aún con 37 años de edad, acaparó la atención de los seguidores tapatíos.

Pereira, durante la distendida entrevista con Yosgart Gutiérrez en su canal, reveló que tuvo problemas con la ley por andar de revendedor. El defensor, que ganó cinco trofeos en su paso por el Guadalajara, donde lo arropó el técnico Matías Almeyda, admitió que todo ocurrió tiempo atrás. Reconoció que vivió el vergonzoso episodio antes de llegar a la Primera División, cuando se encontraba en las Fuerzas Básicas del Atlante.

El inolvidable zaguero llegó al redil en diciembre de 2013, procedente de Cruz Azul. Formó parte de la plantilla que coronó la era del entrenador argentino Matías Almeyda al alzar dos Copa MX, una SuperCopa, la Liga MX del Clausura 2017 y la Concachampions 2018. Sólo un año después de ese título regional, la directiva le rescindió su contrato, el 26 de junio de 2019.

Jair Pereira fue pieza clave en los cinco títulos de Chivas con Matías Almeyda (JAM media)

La revelación de Jair Pereira sobre su vergonzoso episodio

Jair Pereira, antes de pasar a la cantera de Tampico Madero, se encontraba en la academia del Atlante. Las necesidades económicas que tenía en ese entonces entre 2002 y 2003, lo llevaron a entrar en la práctica ilegal de la reventa. Esto, hasta que fue capturado por la policía mientras se encontraba en las inmediaciones del Estadio Azteca.

El defensor confesó en el podcast que “yo traía 10 boletos y ya había vendido cinco, ya había ganado mis 750 pesos. Era un partido vs Cruz Azul, esos sí se iban a vender, pero me agarraron y me treparon atrás de la camioneta (de la policía). Era pagar una multa de 3,800 pesos o 36 horas, me aventé 36 horas en el tambillo (prisión)”.

Pereira aseguró que esos boletos que revendía los recibía regalados de parte de los futbolistas del primer equipo del Atlante. Esto, porque el club como todos los demás les entregaba cierta cantidad a los jugadores ya consolidados como el portero Federico Villar, quien le proporcionaba estas entradas de cortesía u obsequios.

El exzaguero, durante la charla, rememoró que el tiempo que pasó bajo arresto fue complicado y trata de no recordarlo mucho. Pues, después del día y medio que estuvo en la prisión salió sin dinero y sin poder regresar a su casa en Morelos. Por ello, tuvo que pedir dinero en la calle para poder volver a su hogar en Cuautla, con apenas 16 años de edad. Un momento bien difícil, que ahora viene a desclasificar el inolvidable exdefensor de las Chivas.