Cada vez son más duras las críticas contra Fernando Gago. El entrenador argentino ha dejado atrás su tranquilidad al frente del Rebaño Sagrado luego de la eliminación que sufrió su equipo en la segunda edición de la Leagues Cup.

Claudio Suárez, referente histórico de Guadalajara, todavía no tiene del todo claro si Gago es el DT indicado para que se acerquen al título número 13 de su historia.

El Emperador, ¿respalda a Gago?

“No lo conozco en lo táctico. Me dirigieron técnicos que tácticamente eran buenos, otros que igual (Gago) no sabían nada, pero eso es lo que espera uno del técnico. Para estar en Chivas me imagino que lo analizaron, tiene capacidad, para sacar adelante a las Chivas. No lo conozco para decir si sabe o no de futbol”, señaló el Emperador en Fox Deportes.

El campeón con Chivas en 1997, aseguró que Gago se equivocó por la forma de encarar la eliminación del equipo ante los medios de comunicación, donde aseguró que no es un fracaso, pero por otro lado sabe que lo primero que debe hacer para acercarse al éxito es tener una buena relación con sus propios jugadores.

“A mí se me hace un estupendo entrenador, pero no coincido con sus declaraciones. Es la segunda ocasión que les pasa lo mismo, es duro la palabra fracaso. Para un equipo como Chivas, los chivahermanos, todos están esperanzados que vuelvan a tomar el nivel de estar peleando títulos. Jugué ahí, quiero mucho a las Chivas, y hay que decir que a este equipo le hace falta jugadores de más peso. Referentes. Chivas es un equipo que tienes que dar resultados. No es un equipo que busca formar jugadores, sí lo tiene que hacer, pero antes traían jugadores consolidados, ya maduro, y me tocó una camada de compañeros importantes. Así lo hicieron en 2006 y 2017, hoy en día no vemos referentes”, explicó el Emperador.

“El técnico es el primero que debe creer en los jugadores que tiene. Eso espera uno como jugador, que te brinde toda la confianza. Esa motivación, después ya viene el trabajo táctico”, añadió.

El Emperador defendió los colores rojiblancos de 1996 al 2000, tiempo en el que disputó 166 partidos y anotó 10 goles. Pero, sobre todo, ganó un campeonato del futbol mexicano.