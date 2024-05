Hace exactamente 60 años, el 9 de Mayo de 1964, Chivas marcó un hito en el futbol mexicano al conseguir la primera victoria de un club azteca en Europa. No se trata de un logro menor, pues históricamente, los equipos de la Liga MX suelen ser quienes reciben a potencias foráneas, sobre todo en territorio estadounidense, debido a la creciente población de compatriotas que migran hacia Estados Unidos en busca de un mejor futuro.

Fue entonces que, en busca de mayor fogueo que ayudara a aumentar su nivel, el conjunto más popular de México comenzó su historia frente a escuadras de Europa en aquel año, cuando protagonizó una serie de 10 partidos en el Viejo Continente, con lo cual se erigió como la primera escuadra nacional en realizar una gira por aquellas latitudes. Dicha expedición dejó un balance de dos triunfos, cuatro empates y cuatro reveses para el conjunto rojiblanco.

Eran tiempos del Campeonísimo en Chivas

Las Chivas realizaron dicha gira en plena época del Campeonísimo, con el ingeniero Javier de la Torre al frente de la institución como entrenador. Los sinodales del Rebaño en dicha gira de compromisos amistosos de carácter internacional fueron el Barcelona, Sporting de Gijón, Sevilla y Mestalla de España; Lille, Angers SCO y Rouen FC de Francia; así como el Standard Lieja de Bélgica, Werder Bremen de Alemania y Slovan Bratislava de la ahora extinta Checoslovaquia.

El Guadalajara ya había disputado cuadrangulares amistosos en México ante equipos brasileños, argentinos y de otros países del continente, pero no así ante rivales europeos. No obstante, pese a encontrarse de visita en el Viejo Continente, Chivas no se achicó y brilló con todo su esplendor. Leyendas como Chava Reyes, quien marcó 10 goles en ocho partidos o Tigre Sepúlveda, quien defendió como una auténtica fiera que hizo honor a su apodo, fueron los más destacados.

Mismo caso de Cuate Calderón, quien voló como superhéroe para salvar a los tapatíos; como también Jamaicón Villegas, quien no dio muestras de la supuesta melancolía por México que lo había hecho famoso en los viajes con la Selección Mexicana, al menos durante esta serie de encuentros de carácter amistoso.

Raúl Chávez, el héroe inesperado en la gira europea

Pero quien se erigió como el héroe inesperado de esta seguidilla de amistosos en casa de rivales europeos, fue Raúl Chávez. El potosino era conocido por el sobrenombre de El Diablo, mismo que recibió por sus maniobras de regate y engaño, como si se tratara del rey del averno. Chávez de la Rosa escribió su nombre en la inmortalidad al marcar el gol del triunfo de Chivas sobre Lille en el mencionado 9 de mayo de 1964, con lo que el Guadalajara se convertía en el primer club azteca en vencer a un sinodal europeo.

Una victoria que jamás se olvidará en la Perla de Occidente y en todo México. Fue tal la euforia provocada por este triunfo que, a su regreso, el equipo jalisciense fue recibido con bombo y platillo en la Ciudad de México. Después, ya en Guadalajara, un mariachi los esperaba así como el propio gobernador Juan Gil Preciado, el presidente municipal Francisco Medina Ascencio y Felipe Zetter como representante de Clubes Unidos de Jalisco.

Hasta el presidente felicitó a Chivas tras su gira por Europa

El mismísimo presidente de México, Adolfo López Mateos, envió personalmente un telegrama de felicitación a “sus chivitas”, como él llamaba al club de sus amores, según relató aquel día el periódico local El Informador. Pero a pesar del buen sabor de boca que dejó la gira, en la España franquista no todo fue mil sobre hojuelas.

En el duelo frente el Sevilla se desató una batalla campal en la que Chaires recibió una patada que le desprendió algunos dientes y Reyes fue expulsado por una pelea en la que ni siquiera participó. Meros matices anecdóticos para uno de los momentos que serán recordados por siempre en el seno del equipo más amado de México.