La turbulenta salida de José Juan Macías del plantel de las Chivas de Guadalajara generó algo de inestabilidad en plena pretemporada. Los tapatíos debutan el sábado, 6 de julio en el venidero Torneo Apertura 2024 de la Liga MX en casa frente a Toluca. La afición rojiblanca apostó por darle oportunidad a uno de los juveniles que viene empujando con fuerza desde la cantera y solucionar la falta de gol. Se trata de Armando González.

Hormiga González es uno de los talentos más promisorios que se avecinan de las Fuerzas Básicas del Rebaño Sagrado. El cuerpo técnico que lidera Fernando Gago ante la intempestiva salida de JJ Macías a Santos Laguna en plena pretemporada urgirá de un ariete. Además, la reactivación y modernización de la regla de menores que impuso la Liga MX jugarían en favor del canterano, de 21 años de edad.

González Alba se ganó su promoción al primer equipo del Guadalajara tras brillar en la categoría Sub23. El delantero salió campeón de goleo en un Apertura 2023, que coronaron con el título, tras anotar 18 goles entre la ronda regular y la Liguilla. Tuvo muy poca participación en el Clausura 2024, pero este venidero torneo tendría la oportunidad que viene esperando.

El opinador rojiblanco, Gabriel Tamayo, analizó la apuesta de la afición ante la salida de José Juan Macías. Refirió que “todos queremos ver a Armando González en Chivas. Muchos creemos que puede ser la solución a la falta de gol, pero el delantero las está pagando y eso que no las debe“. Advirtió que “en Chivas, obviamente, ya se dieron cuenta del potencial, lo que pasa es que su papá es un dolor de … al menos eso me dicen. Que la quiere hacer de DT, Directivo, representante y más, y ya no lo aguantan en el Rebaño, por lo que eso detiene el crecimiento de la Hormiga“.

Los números de Armando González en el Clausura 2024

El delantero canterano, de 21 años de edad, tuvo poca participación con el primer equipo del Guadalajara en el Clausura 2024. Esto, a pesar de haber firmado previo a ese torneo su primer contrato como profesional. El juvenil participó en tres partidos (Santos Laguna, Toluca y Mazatlán), todos como suplente. Acumuló 35 minutos y dio una asistencia. Esta, para el gol de Ricardo Marín (81′) que selló la victoria 3-2 sobre los Diablos Rojos en la Jornada 4.

González Alba, en la Copa de Campeones de la Concacaf 2024, sólo disputó 31 minutos como suplente en la visita al Hamilton Forge en Canadá. Con Chivas Sub23, en el pasado torneo, disputó seis partidos y brilló. El atacante tuvo participación en seis partidos, todos como titular y completó 515 minutos. En ellos, anotó seis goles: León (2), América, Puebla, Querétaro (2), en la etapa cumbre de la ronda regular.

¿Cuándo debuta Chivas en el Apertura 2024?

El primer compromiso de Chivas en su agenda será: el sábado, 6 de julio. Los rojiblancos se enfrentan ese día con el club Toluca en la cancha del Estadio Akron. Un vibrante duelo correspondiente a la Jornada 1 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Un partido que tiene pactado su inicio en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.