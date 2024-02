La cachetada con guante blanco de Orozco Chiquete a Chino Huerta previo al Chivas vs. Pumas

Chino Huerta volverá al Estadio Akron por primera vez desde que en la Liguilla del Apertura 2023 celebrara una anotación ante Chivas mostrando una polémica playera con la leyenda ‘Re-Hecho en CU’, misma que causó suma molestia entre la afición rojiblanca debido a que atentó contra sus propias raíces al ser canterano chiva.

Para el defensor tapatío Jesús Orozco Chiquete, la camiseta de la discordia no tiene sentido, pues finalmente, Huerta no puede negar sus orígenes ni mucho menos minimizarlos. Y pese a que no le gustó ese gesto de hace unos meses, el defensa admitió sentir gusto por el despegue que ha tenido ‘El Chino‘ con los auriazules, pues lo conoce de años atrás.

Esto dijo Chiquete de Chino

“Me da gusto (el éxito de Huerta), porque al fin y al cabo es mexicano, siempre hay que desearle el bien a un mexicano y es canterano de acá, quieran o no, trae el ADN de acá. Allá en Pumas se ganó a la gente, pero es canterano de acá”, comentó Orozco a TUDN.

Es innegable que la salida de Chino Huerta de Verde Valle lo hizo madurar a tal grado que tuvo una explosión de calidad, misma que incluso lo llevó a la Selección Mexicana de Fútbol. Por eso mismo, el joven defensor sabe que deberán poner especial atención al marcaje sobre el habilidoso atacante felino.

“Obviamente es un jugador importante, diferente en Pumas y que lo ha demostrado, hay que tener atención, cuidado con todo eso”, mencionó.

Confianza en el proyecto

Chivas acumula una alarmante racha de dos juegos sin conocer la victoria, sin embargo, en el seno del equipo no sienten presión al respecto, pues existe la confianza plena en el proyecto encabezado por Fernando Gago, según confirmó el propio Chiquete.

“Sabemos en qué institución estamos, sabemos que se nos tiene que exigir tal cual, estando acá ni ganando somos los mejores ni perdiendo somos los peores, de esa manera lo veo. Siento que debe haber esa exigencia y eso me gusta, no veo que Chivas esté en crisis, lo veo normal”, aseguró, además de que descartó sentir una persecusión arbitral.

“Esa parte sabemos lidiarla, causa coraje, frustración y todo, pero es en el momento. Por ahí sí sentimos que se nos carga un poco la mano, pero no vamos a ponerlo de pretexto, al final somos los que jugamos y todos se pueden equivocar”, sentenció.