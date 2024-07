Fernando Gago fue el principal señalado por la afición de las Chivas de Guadalajara en la derrota 4-3 (1-1) en penales ante San Jose Earthquakes. El entrenador rojiblanco salió con una alineación alternativa a la cancha del Levi’s Stadium para enfrentar al peor equipo de la MLS en la temporada 2024. El extécnico del América, Miguel Herrera, criticó con todo al argentino por la obligación que tiene en el redil.

El Rebaño Sagrado debutó el sábado con un angustioso empate en Santa Clara, California y cedieron en la tanda definitoria. Los rojiblancos se vieron sorprendidos con el gol de Jeremy Ebobisse (6′). Roberto Alvarado (90+8′) igualó todo en la última jugada. Pero erró su tiro en los penales, junto a Cade Cowell, para ceder el punto extra en la inauguración del Grupo Oeste 2 de la Leagues Cup 2024.

Luego del opaco debut del Guadalajara, el exentrenador del eterno rival rojiblanco apareció en televisión para cuestionar a Fernando Gago. Miguel Herrera, ahora analista en el programa La Última Palabra de Fox Sports, criticó la obligación que tiene el argentino con los tapatíos en cada partido. Atinó a señalar que “si consideramos a Pumas y a Chivas como equipos grandes en México, tienen que salir a ganar“.

El conductor del espacio, Alex Blanco, cuestionó a los entrenadores, porque “ocupan este torneo como pretemporada, para recuperar jugadores“. El Piojo Herrera se mostró en desacuerdo al advertir de cada plantilla, que “sabes lo que te van a dar. Los trajiste de refuerzos y están en tu equipo. Si cambias a uno o dos, no está mal, vas a probar gente. Pero tu tienes que salir a ganar“. Insistió que “ok, los quiero ver, pero muchachos este es el partido, la oportunidad, este es el momento; vamos a ganar el partido“.

Gago salió con Leonardo Sepúlveda, Víctor Guzmán, Pavel Pérez y Ricardo Marín en su alineación

La exigencia de Miguel Herrera para Víctor Guzmán

Fernando Cevallos, insider de Chivas para Fox Sports, cuestionó en el programa la titularidad de Ricardo Marín y Víctor Guzmán. Miguel Herrera replicó al periodista su critica al señalar que “el jugador tiene que asumir la institución que representa. ¿El Pocho no anda bien?, puede ser. Entonces, ¿por qué lo pones?, no. Hay que ponerlo, para recuperarlo“. Pese a ello, el extécnico del América advirtió que “estas representando a Chivas. Un equipo importante, uno de los grandes del futbol mexicano“. Por lo que resaltó la exigencia que no están dando los futbolistas rojiblancos dentro de la cancha.

Carlos Hermosillo le tiró con todo a Antonio Briseño

El periodista rojiblanco de Fox Sports también criticó el cierre al advertir “cómo empata Chivas, jugando con el Pollo Briseño de centro delantero. O sea, con el cuchillo entre los dientes, ahí tirando centros a ver si el Pollo (lo empataba)“. Cevallos fue interrumpido por Carlos Hermosillo, quien le replicó que “¿Y pegó? Lo único que sabe hacer el Pollo es eso. Por eso entró y para motivarlos”. Para cerrar su crítica contra Antonio Briseño tiró su dardo al señalar que “es malísimo, el Pollo“.