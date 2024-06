Nahuel Guzmán apareció el fin de semana ante las cámaras para mostrarse muy diferente a su polémico desempeño en el arco de Tigres UANL. El portero argentino platicó sobre la evolución que debe dar el futbol mexicano para mejorar a futuro. Así, que no perdió la ocasión de revelar una ejemplar reflexión que hizo de Chicharito Hernández, delantero de las Chivas de Guadalajara.

La figura icónica del pórtico regiomontano ofreció su consideración en una distendida plática en TV Azteca. Todo esto, ante la mirada de sus compañeros André-Pierre Gignac, Diego Lainez y Juan Pablo Vigón, en el programa En Caliente. El grupo promocionó que los partidos de Tigres ahora se verán en ese canal, cuyas transmisiones lideran Christian Martinoli y Luis García Postigo.

El Patón Guzmán recordó que “en algún momento hablaba con un entrenador, no sé si esto a lo mejor lo comparten o no. Y me decía: En el futbol sudamericano hay muchos ídolos. Los chicos tienen referentes, tienen jugadores que quieren ser como ellos. La verdad, acá (México) me da la sensación que muchas veces se critica a jugadores que han sido figuras, glorias en todos los equipos (que han jugado)“.

El portero de Tigres refirió así el “Caso Chicharito. O sea, medio joda, medio en serio, siempre se lo ha criticado y jugó en los mejores equipos del mundo“. La cámara captó el semblante de Luis García Postigo sin poder argumentar algo y tras añadir su paso por Manchester United o Real Madrid. Guzmán prosiguió y reconoció que “sin exagerar“. El argentino reconoció así, la gran carrera que cumplió en Europa el canterano del Guadalajara.

¿Qué puede aportar Chicharito? Lo dice Nahuel Guzmán

El legendario portero de los Tigres continuó su intervención ante un silencio incómodo en cámara. Ni García, ni Martinoli interrupieron. Guzmán se cuestionó: “Entonces, preguntémosle, ¿qué hizo (Hernández Balcázar) para estar ahí? Pero, hablemos con esa gente, ¿qué nos aportan esos jugadores a los más chicos?“.

Por lo que Nahuel Guzmán advirtió en la mesa de TV Azteca, que “no los subestimemos. Creo que ahí también hay un espacio de crecimiento, para darle de verdad la relevancia que han tenido ese tipo de jugadores, que han tenido la chance de jugar mucho tiempo en el futbol europeo“. Coincidencialmente, en esta última frase, la cámara enfocó a Diego Lainez. Un talento que no logró consolidarse en el viejo continente y regresó a México con los felinos.