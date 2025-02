Lamentablemente Chivas se caracteriza por siempre tener jugadores que han roto las reglas con indisciplinas y el último caso que resonó fuerte fue la fiesta que llevaron adelante Alexis Vega y Chicote Calderon. De aquella noche fue protagonista Raúl Martínez y en las últimas horas destaparon la excusa que habría dado el agente del defensa a los medios de comunicación para que no quede tan salpicado su representado.

Lo sucedido en el Clausura 2023 de la Liga MX tiene de protagonista a la ciudad de Toluca debido a que el Rebaño Sagrado llevaba adelante la concentración para enfrentar a los Diablos en su casa. En el hotel de concentración Vega, Calderón y Martínez llevaron adelante una fiesta, ingresaron gente que no pertenecía a la delegación y Veljko Paunovic les hizo la cruz al punto de decir que no iban a jugar más con él, promesa que no cumplió.

El resultado de esta indisciplina fue muy duro para Chivas debido a que se devaluaron los tres jugadores y se fueron a cambio de poco o nada de dinero. Cristian Calderón se fue libre a América, donde es pieza clave, mientras que Alexis Vega regresó al equipo escarlata a cambio de una módica suma.

Raúl Martínez hoy es suplente en Chivas.

Quien se quedó en el Rebaño Sagrado y aún pelea por un lugar en el primer equipo es Raúl Martínez. El defensa era aún canterano del conjunto rojiblanco, por lo que fueron más comprensivos con él. Sin embargo, en las últimas horas César Huerta recordó ese suceso y destapó la excusa del representante que los medios no lo criticaran tanto a él.

“Su representante se encargó de hablarle a muchos periodistas para decirles que él no más vio. Que el no participó con las señoritas, que Alexis Vega y Chicote Calderon metieron a la concentración y que él nomás estaba viendo”, comentó entre risas el periodista de Diario As en su canal de YouTube.