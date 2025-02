Chivas se encuentra en plena crisis luego de que haya igualado con Querétaro por el Clausura 2025. A poco más de un día para que el Rebaño Sagrado enfrente a Cibao por la Concachampions 2025, dan a conocer que hay jugadores que no creen en la forma de trabajar de Óscar García Junyent.

La igualdad contra los Gallos Blanco dejó expuesto a un cuerpo técnico que no dudó en afirmar que fue un pésimo partido el que se hizo. “Hoy estuvimos muy lejos de lo que buscamos, el partido fue un desastre. El míster no está contento y los jugadores tampoco, cambiamos mucho de la imagen que dejamos ante Tigres”, expresó Manel Ruano en conferencia de prensa.

Chivas ahora se encuentra enfocado en lo que comenzará a vivir mañana cuando enfrente a Cibao en República Dominicana. Sin embargo, revelaron que hay jugadores experimentados que no están a gusto con la manera de trabajar de Óscar García Junyent.

Jugadores de Chivas no están a gusto con Óscar García Junyent.

Según lo informado por César Huerta hay elementos de experiencia que no estarían a gusto con el cuerpo técnico español. “Una de las pocas razones que son válidas de terminar un proyecto apresuradamente es que los jugadores no le crean al técnico. Veo que hay futbolistas que no le creen, sobre todo los de experiencia”, analizó.

Y agregó: “Escucho que hay muchas quejas al interior del plantel sobre la metodología de trabajo, sobre el tipo de ejercicio de futbol que hacen, sobre la forma en la que quiere incrustar a los jugadores forma de entender el futbol. Muchos dicen que son formas viejas, que son formas que se usaban hace mucho tiempo y algunos dicen que cuando estaba en la escuelita de Toluca ya hacían lo mismo. Esperan una metodología de trabajo más intensa, sobre todo viniendo de un proyecto europeo y algunos no se sienten cómodos con ellos”.

De momento, todo Chivas se encuentra en República Dominicana para llevar adelante su cruce contra Cibao. ¿Hay mañana para el proyecto de Óscar García Junyent en el rebaño Sagrado?