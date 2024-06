La nueva comisión técnica de Chivas seguro debe tener su nombre en agenda, pero no entre los factibles. Una figura querida en la afición sería liberado en Europa y ya pidieron su vuelta al redil.

La nueva comisión técnica deportiva de las Chivas de Guadalajara trabaja de manera hermética en el mercado de pases de Liga MX. El trío, que heredó las funciones directivas del español Fernando Hierro, intenta reforzar lo mejor posible el plantel para el Torneo Apertura 2024. Por ello, una figura querida por la afición tapatía sería liberado por su club en Europa y ya pidieron su vuelta.

Se trata de Rodolfo Pizarro, todavía mediocampista del AEK de Atenas, pero que no entraría en los planes para la próxima temporada. El cuerpo técnico del argentino Matías Almeyda, de acuerdo a diversos reportes de la prensa griega, apresuraría su salida. Por ello, se abre la probabilidad que vuelva a la Liga MX y el Rebaño Sagrado es una opción. Aunque es conocido por todos el supuesto veto que la familia Vergara impuso al atacante.

La prensa ateniense adelantó que Rodolfo Pizarro no entra en planes tras haber perdido protagonismo en el AEK. Así, que advirtieron que el alto mando de la institución no renovará su contrato y en un año quedará como agente libre. El vínculo del delantero vence en junio de 2025, pero no se descarta que los helénicos lo liberen y contar con su plaza de extranjero.

Gabriel Tamayo, comentarista tapatío, ante la situación del futbol de estufa en Grecia, apareció en sus redes sociales. Refirió: “Me informan que el AEK de Atenas no renovaría contrato de Rodolfo Pizarro, por lo que en diciembre sería libre de negociar con cualquier equipo. Si Amaury Vergara decide ir por él, le saldría GRATIS a CHIVAS, aunque con un sueldo elevado“. Varios usuarios recordaron la versión del veto que habría sufrido el atacante a su salida del redil, lo que imposibilitaría su vuelta.

Los números de Rodolfo Pizarro con el AEK de Atenas

Rodolfo Pizarro, durante la temporada 2023-2024, vio actividad en 16 de los 26 partidos que el AEK Atenas disputó en la fase regular de la Liga Griega. Sin embargo, ya en la fase de PlayOff no vio actividad, sólo fue convocado para el primer juego de esa etapa. Pero, ni siquiera salió a la banca en los nueve siguientes duelos en su camino por el título que cedieron al PAOK.

¿Rodolfo Pizarro es opción para volver a la Liga MX?

El principal problema para que el mediocampista Rodolfo Pizarro regrese a la Liga MX es su elevado salario. A pesar de ello, su nombre ya se comenzó a ligar al Guadalajara en este mercado de pases del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Pizarro devenga un salario de 1.085.760 euros anuales, lo que sería un claro impedimento para el alto mando de las Chivas. Por ende, especialistas del futbol de estufa advierten que Rayados, Tigres o América serían los únicos con la capacidad de cubrir un sueldo similar.