Aunque su fichaje hizo mucho ruido en el futbol mexicano y despertó una gran ilusión entre los aficionados de Chivas, de momento Chicharito Hernández no ha podido hacer demasiado sobre el campo de juego. Aunque su estreno se dio en una gran victoria sobre Pumas UNAM, luego los resultados del equipo fueron completamente olvidables.

Chicharito Hernández vio minutos en la goleada que recibió ante Cruz Azul en el Estadio Azteca y luego volvió a ingresar desde el banquillo ante América por Concachampions. Finalmente, días más tarde tuvo su debut como titular ante León, donde contó con un remate a portería y participó en lo que fue la jugada del gol anulado a Roberto Alvarado, justamente por posición adelantada suya al momento de ir a buscar el balón.

Aficionados rivales se burlan de Chicharito por sus discursos

Mientras tanto, claro está que la presencia del máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana no pasa desapercibida, por lo que varios aficionados rivales han puesto énfasis en una particularidad de Chicharito Hernández. Y es que el experimentado delantero ha mostrado en este último tiempo una faceta más reflexiva que la de antaño.

Recientemente, Javier Hernández participó de una conversación para el podcast The Why Project, en la que tocó varios temas no necesariamente ligados al futbol. Por tal motivo, muchos aprovecharon la ocasión para centrarse en los discursos motivacionales o reflexivos del delantero, quien hasta el momento no ha podido convertir en su segunda etapa como rojiblanco.

Incluso, varios usuarios se animaron a adivinar que esta verborragia de Chicharito Hernández podría llegar a cansar o aburrir a sus compañeros en Chivas, más aún en un contexto donde los resultados no parecen. A medida que recupere ritmo futbolístico y se reencuentre con su mejor versión, CH14 podrá callar las críticas y demostrar que también llegó al Rebaño para hablar sobre el campo de juego.