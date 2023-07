En el Club Guadalajara hay buenas sensaciones después de que el domingo anterior por fin pudo contar con su equipo casi completo para el resto del 2023, ya que Alexis Vega volvió a la actividad y Erick Gutiérrez por fin hizo su aparición, por ello el Gru aseguró que la Leagues Cup le servirá para ponerse a punto físicamente de cara a lo que se viene en los siguientes meses.

El artillero del Rebaño Sagrado estuvo lesionado de la rodilla derecha y se perdió prácticamente toda la Pretemporada para trabajar en su rehabilitación, incluso quedó fuera de la Copa Oro con la Selección Mexicana a la que estaba convocado, pero sus problemas físicos le impidieron ser tomado en cuenta por el estratega Jaime Lozano.

En este sentido, Vega charló con TUDN donde habló de varios temas y uno de ellos fue la satisfacción que le produjo volver a la canchas la semana pasada cuando Chivas se midió al Athletic de Bilbao en el Trofeo Árbol de Gernika que le permitió imponerse en penaltis y el Gru fue parte fundamental del buen funcionamiento, sobretodo en la parte inicial.

“Trato de esta Leagues Cup agarrarla para tomar ritmo. Físicamente no hice pretemporada por el tema de la lesión. El domingo me sentí bastante bien. Es ir agarrando el ritmo en cada partido. Si me toca jugar 50 minutos, 40 lo agarré al máximoa para esformzarme y llegar a mi máximo nivel”, fue parte de lo que comentó Vega.

Guadalajara viajará en los siguientes días a Estados Unidos de cara a su debut en la Leagues Cup el jueves 27 de julio enfrentando al Cincinnati FC, mientras que el lunes 31 del mismo mes se medirán al Sporting Kansas City, a partir de ese resultados se determinarás si avanzan a la siguiente fase o tendrán que volver a suelo mexicano.