Ricardo Marín cumplió 26 años de edad el lunes y comprobó una vez más que es de los predilectos de la afición de las Chivas de Guadalajara. La humildad del delantero rojiblanco, a pesar de su pasado en América, lo han convertido en una especie de héroe del pueblo. Reaccionó con una emotiva réplica los centenares de mensajes que recibió en redes sociales por su cumpleaños.

El plantel del Rebaño Sagrado disfruta de uno días libres, durante esta Fecha FIFA de marzo, después de jugar cinco partidos en 16 días. Los rojiblancos volverán a Verde Valle para una breve preparación del viaje a Estados Unidos, el viernes. Se enfrentarán el domingo 24 de marzo al Atlas en una edición especial del Clásico Tapatío en el Estadio BMO de la ciudad californiana de Los Ángeles. Regresarán a casa, para retomar el trabajo de cara a la reanudación del calendario del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

El merecido descanso no alejó al 4K de su cuenta personal en la red social Facebook y aprovechó para agradecer las muestras de cariño. Los seguidores del Guadalajara inundaron su publicación de cumpleaños con más de 700 comentarios. El posteo de Marín refirió: “Muy bendecido por un año más de vida. Te agradezco mi Dios por permitirme estar en el lugar tan privilegiado que estoy. Vistiendo estos colores, haciendo lo que amo, con mi familia apoyándome. No hay como pagar todo lo que me has brindado. Mil gracias a todos por sus felicitaciones mis queridos Chivahermanos“.

Marín reaccionó a la impresionante avalancha de felicitaciones y lo hizo con emotivas palabras. El delantero reveló: “De todo corazón… Agradezco todas sus muestras de cariño y felicitaciones. ¡Son increíbles! Un fuerte abrazo para todos y muchas bendiciones“. El anotador del gol 4.000 en la historia de las Chivas se consagró así como uno de los predilectos de la afición rojiblanca. Cada gesto de humildad, así como cada gol del atacante son reconocidos por los chivahermanos.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas?

El siguiente compromiso de Chivas en su agenda será el domingo, 24 de marzo. Los rojiblancos se enfrentan ese día con el club Atlas en el Estadio BMO de la ciudad californiana de Los Ángeles. Un vibrante duelo de preparación en el marco del Tour Rebaño 2024, parte de la Fecha FIFA de este mes. Un partido que tiene pactado su inicio en punto de las 17:30 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo llega Chivas a esta Fecha FIFA de marzo?

El Club Deportivo Guadalajara viene de recibir al club América en el Estadio Akron. El último capítulo de una inédita trilogía del Clásico Nacional en un intervalo de apenas 10 días, este mes, en el marco de la Jornada 12 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Los rojiblancos empataron sin goles con los cremas, para encadenar cuatro fechas del torneo sin poder ganar.

¿Cómo quedó el último Clásico Tapatío amistoso?

La última vez que Guadalajara enfrentó al Atlas en un partido amistoso, ocurrió hace un poco de tiempo: el martes, 27 de diciembre de 2022. Un duelo en el marco de la Jornada 5 del Grupo A de la Copa Por México de Pretemporada al Clausura 2023 de Liga MX. Encuentro que se saldó con una victoria 0-1 sobre los Zorros, en el Estadio Jalisco. Eduardo Torres (39′) anotó el único tanto del partido en el Coloso de la Calzada Independencia. La última vez que este Clásico Tapatío se escenificó en los Estados Unidos, ocurrió el sábado 18 de junio de 2022. Los rojinegros se impusieron 1-0 con el gol de Julián Quiñónes (62′), en el Estadio SeatGeek de la ciudad de Chicago.