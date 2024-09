Qué momento atraviesa el Tala Rangel. No solamente se ha afianzado como el titular de las Chivas y uno de los mejores en su puesto de toda la Liga MX, ahora trasladó su buen momento a la Selección Mexicana donde fue de la partida en el primer capítulo de la era de Javier Aguirre y Rafael Márquez en el cuerpo técnico.

El Tala apareció por delante que Luis Ángel Malagón, el portero del América, y Álex Padilla, cancerbero que milita en el futbol europeo. Y cumplió al dejar su arco en cero en la victoria de México por 3-0 sobre Nueva Zelanda.

“Es una competencia abierta para los tres, el profe nos lo ha dicho, saber que puede jugar cualquiera, que la competencia está abierta, está Ángel, Álex, se cuidan, está la pelea, estamos aquí y siempre al 100%”, dijo el canterano del Rebaño Sagrado luego del encuentro.

Rangel, tiene claro que, a sus 24 años, se mantiene en un proceso de aprendizaje y trata de estar cerca de leyendas del arco en el futbol mexicano como Alfredo Talavera y el propio Memo Ochoa.

“Lo saludé (a Alfredo Talavera), no tuvimos el tiempo para conversar, pero me acerqué; los porteros, como Memo, que después de lo sucedido con Uruguay me deseó buena suerte, me dijo que no pasaba nada, es importante. No hemos podido platicar de frente, pero estaré ahí, buscando mi sitio, quiero mantenerme”, explicó a los micrófonos de TUDN.

Con el respaldo del Vasco

Por otra parte, agradeció la confianza que recibió por parte del Vasco Aguirre y la experiencia que adquirió en la última Copa América.

“Muy bien, la Copa América me sirvió para aprender muchas cosas, ver a un portero como Julio fue bueno. Nada, me toca seguir y darle las gracias al profe Javier por la oportunidad de darme minutos”, dijo el Tala, antes de destacar el trabajo en equipo que realizaron contra Nueva Zelanda: “Creo que fue un partido muy bueno, ningún rival es fácil, el futbol es exigente, siempre tenemos que estar a la altura, esperemos seguir así, tenemos que darlo todo por el país, por esta camiseta, vamos por todo”.

La ocasión previa que Raúl Rangel defendió el arco del Tri, fue en la previa de la Copa América en un partido amistoso contra Uruguay donde fue duramente criticado por los goles que recibió.