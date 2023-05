Chivas está regresando a su esencia de ser un protagonista del futbol mexicano no solamente dentro de las canchas, sino también fuera de ellas, ya que el buen trabajo que está realizando el presidente Amaury Vergara con su equipo de trabajo han atraído las miradas de muchas personas, incluyendo a gente poderosa dentro de la Federación Mexicana de Futbol.

En lo deportivo, el Guadalajara ha tenido un semestre de ensueño no solamente en el primer equipo al estar instalados en Semifinales contra América, sino que también en Liga Femenil y en las diversas categorías de fuerzas básicas en donde se calificó a la Liguilla, aunque el Tapatío es el único que está peleando la corona de su división.

Sin embargo, en cuestiones ajenas a lo deportivo también se estarían haciendo bien las cosas, por lo que Juan Carlos Rodríguez, la Bomba, se convertiría en nuevo presidente de la Federación Mexicana de Futbol, por lo que buscaría tener como aliado a Édgar Martínez, director de comunicación del Rebaño, quien ya habría platicado sobre el tema con Amaury Vergara según reveló el Francotirador del diario Récord.

“Y aunque aún no hay certeza de qué sigue y qué se cambia en la estructura de Doña Fede con ‘La Bomba’, entre los nombres que están apuntados a empezar a chambear en las oficinas de Toluca en unos meses está un viejo aliado de Rodríguez de tiempos de Doña Tele, quien le ayudó a catapultar a TUDN, especialmente en EU y que ahora labora con Chivas también en el área de comunicación: Édgar Martínez, un viejo conocido de la industria y que ya platicó con Amaury Vergara la posibilidad de cambiar de aires. Veamos si se cierra ese ‘traspaso’”, revela el columnista en dicho medio.

¿Cuándo se jugará la Ida de las Semifinales contra América?

Debido a que las Águilas calificaron en segundo lugar general, por encima del Rebaño, el primer episodio de esta serie se disputará en la cancha del Estadio Akron el próximo jueves 18 de mayo en punto de las 20:10 horas, tiempo del centro de México.