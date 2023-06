Chivas se mantiene de pretemporada en Querétaro de cara al Apertura 2023 de la Liga MX. Por otro lado, mientras se esperan refuerzos, afirman que el Rebaño Sagrado recibiría un duro golpe porque Alan Pulido se acerca a la Liga MX, pero no al Guadalajara.

No hay dudas de que el conjunto Rojiblanco necesita un centro atacante ya que los que utilizó Veljko Paunovic no terminaron de rendir. A su vez, la llegada de Daniel Ríos de la MLS no le terminó de llenar su ojo, mientras que a Santiago Ormeño lo dejó ir a FC Juárez.

Debido a esto, Fernando Hierro y Chivas quieren reforzar este puesto para el Apertura 2023 de la Liga MX. Es por este motivo que han negociado largo y tendido por el pase de Alan Pulido, pero afirman que el futbolista se acerca Cruz Azul.

“La directiva avanzó mucho este jueves en la negociación para la compra definitiva de Alan Pulido. Les diría por dos fuentes distintas que va al 85% y, si todo sale conforme lo planeado por La Máquina, puede estar viviendo sus últimos minutos con Sporting KC“, comentó León Lecanda en Twitter.

Sin duda si esto llega a pasar será un duro golpe para Chivas ya que tuvo un precio accesible para quedarse con Alan Pulido, dos millones de dólares pidió Sporting Kansas City, quien llega en un gran momento.