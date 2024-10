Sin importar los problemas que rodeen a Chivas, la escuadra rojiblanca sigue siendo la más importante de México y así lo confirmó Mario Carrillo, quien, pese a ser un personaje histórico para el América se deshizo en elogios por la institución rojiblanca, reiterando su deseo de dirigir a los tapatíos.

El Capello fue el autor del actual récord de puntos en torneos cortos que fue de 43 unidades en el Apertura 2002, logrando unos años después levantar el trofeo de campeones en el 2005.

“Un campeonato con Chivas es lo más extraordinario que te puede pasar: con mexicanos, los jugadores que tienen. Es lo máximo (…) Tienes que darle la calidad a esa institución y les he peleado a estos dos (Ricardo Peláez y Paco Gabriel de Anda), desde afuera, a los dos presidentes, cuando han estado en esa mesa, he levantado la mano y no me hicieron caso.

“En verdad es un reto muy importante ganar con Chivas, un reto trascendente ganar con Chivas y lograr que juegue bien”, explicó el estratega en la cadena ESPN, en donde funge como analista.

JAM MEDIA

¿Cuándo se jugará el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas?

El Guadalajara deberá enfocarse en uno de los duelos más importantes del Apertura 2024 y será cuando reciba al Atlas en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado 5 de octubre, duelo que arrancará en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.