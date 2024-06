Rodolfo Cota surgió como una de las figuras de las Chivas de Guadalajara en el título del Torneo Clausura 2017 y la Concachampions 2018. Seis años después que abandonó el redil para volver a Pachuca y ser referido a León, la afición tapatía aún lo venera como un ídolo. Por ello, el rumor que lo acerca al Club América alertó a los chivahermanos en este mercado de pases para el Apertura 2024 de Liga MX. El portero reaccionó así en un evento a su posible traspaso al eterno rival del Rebaño Sagrado.

El guardameta mazatleco llegó al redil en un préstamo con opción a compra, que la directiva rojiblanca no ejerció a mediados de 2018. La salida del arquero pegó hondo por el afecto que se ganó de la afición y generó muchas criticas. Pues, los tapatíos adolecieron de un elemento de calidad en esa posición hasta que se consolidó Raúl Rangel. Un puesto por el que pasaron Raúl Gudiño, José Antonio Rodríguez, Antonio Torres, Miguel Jiménez y recientemente, Oscar Whalley.

Cota fue increpado por el periodista Paco Montes en un evento de la marca Rinat, que produce guantes de arquero. El comunicador de Fox Sports le refirió, que “entendiendo que vienen nuevas aventuras, para ti. Sabemos que no puedes dar una confirmación como tal, pero ¿qué significa en este caso el Club América para ti? Sobre todo habiendo estado en Guadalajara. Obviamente, siendo un portero histórico del Club León, importante y por lo que se habla a últimas horas, que te pudieras estar integrando al America“.

El portero, fiel a su posición, atajó la pregunta y no dejó escapar nada sobre su futuro inmediato. Cota replicó que “la realidad es que en estos momentos, yo me debo al Club León. Porque así es, tengo contrato con ellos y no puedo hablar más de la realidad de lo que es, no. Hasta el día de hoy yo estoy acá, pertenezco acá y estoy a las ordenes del club. Así, que por respeto a ellos, porque todavía soy parte de esta gran institución, no hay mucho que hablar. Tampoco se puede adelantar nada, por respeto a la institución“.

Rodolfo Cota fue campeón con Chivas en el Clausura 2017 de Liga MX (JAM media)

Los números de Rodolfo Cota en el Clausura 2024

El portero perteneciente al Club León, tiene contrato con esa institución hasta el 30 de junio de 2027, por lo que su salida sería como venta o cesión. Cota se mantuvo como pieza clave de La Fiera en un Clausura 2024 en el que no alcanzaron a clasificarse a la Liguilla y eso le costó criticas. El arquero apareció como titular y capitán en 16 de las 17 fechas del calendario de la ronda regular del torneo. Sólo se perdió la derrota 0-1 en casa ante América, el 10 de febrero, de manera curiosa. Coleccionó 1,440 minutos, los mismos que el Apertura 2023 y recibió apenas tres goles más (24) en comparación con el torneo previo (21).

Las Águilas buscarían a Cota ante la lesión que sufrió su portero titular Luis Malagón, en la concentración de Selección México para la Copa América 2024. Por ello, el rumor se disipó con rapidez. El arquero mazatleco, hasta el momento, se mantiene firme con los Panzas Verde de cara al Apertura 2024.