Una de las grandes historias que hay en este mercado de pases en el futbol mexicano la protagoniza Alexis Vega. El centrodelantero mexicano de Chivas Guadalajara y su posible traspaso hacia el Cruz Azul, para disputar el torneo Clausura 2024.

En los días previos parecía que todo iba en buen camino y que todas las partes habían llegado a un acuerdo para que esta transacción termine con un final más que feliz.

Hay que tener en cuenta que Alexis Vega finaliza su vínculo con Chivas en junio del 2024. Esto marca que, en caso de no ser vendido en este libro de pases, el centrodelantero se irá con el pase en su poder. El Rebaño Sagrado busca sacarse de encima a su figura luego de hechos de indisciplina durante el Apertura 2023.

En esta nota, te vamos a estar contando cómo se encuentran las negociaciones entre los clubes y qué es lo que falta para que Vega se mude de Chivas hacia La Noria.

Las negociaciones siguen su curso (Getty Images).

¿Qué frena el pase de Alexis Vega de Chivas a Cruz Azul?

Carlos Ponce de León, Adrián Esparza Oteo e Ike Carrera fueron tres de los tantos periodistas y comunicadores que dieron detalles y reportes sobre la situación entre Alexis Vega, Chivas Guadalajara y Cruz Azul.

Lo que está confirmado es que tanto el futbolista mexicano de 26 años y La Máquina Cementera tienen un acuerdo contractual. Luego, informan que las negociaciones siguen en curso.

En este momento, las directivas del Rebaño Sagrado y La Noria todavía no están próximos de alcanzar a un trato final. No obstante, la operación momentáneamente no corre riesgo de caerse.

¿Oferta insuficiente de Cruz Azul a Chivas?

Se dijo que Cruz Azul había hecho una oferta a Chivas Guadalajara que ronda los 3.500.000 dólares. Sin embargo, esto no está confirmado y en las últimas horas se comenzó a rumorar que el monto que ofreció La Noria es inferior a los tres millones, lo que habría hecho que se estanque la operación.