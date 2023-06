En el futbol, existen historias interesantes que no han sido contadas en pocas ocasiones y una de las que vale contar es la de Alejandro Galván, canterano de Chivas que probó fortuna en el conjunto del Inter de Milan, logrando atraer la atención por encima de Chicharito o de miembros de la generación campeona del mundo Sub 17 en 2005.

En la Copa Chivas del 2006, el conjunto italiano captó a Alejandro Galván y Arturo Ledesma, a quienes se llevó para realizarles algunas pruebas en la escuadra Nerazzurri, en donde el primero, apodado Pollo, quien no pudo superar la separación de sus seres queridos, lo que habría mermado su rendimiento en el terreno de juego.

“Creo que la poca comunicación que había antes, refiriéndome a que yo estando allá y mi familia en México, había muy poca comunicación, no era tan fácil como lo es ahora con el WhatsApp, con Zoom y con toda la onda digital. Yo creo que eso me afectó bastante. No me sentí cómodo, extrañaba bastante mi familia, la verdad, y creo que eso afectó en que no me pudiera desenvolver bien y pues, a lo mejor poder llamar más la atención del equipo y, a lo mejor, no sé, firmar por ahí algún contrato”, declaró el exjugador en palabras para ESPN.

El mexicano estuvo a prueba durante tres meses con el conjunto italiano, teniendo participación recurrente con el conjunto juvenil del Inter; sin embargo, no se concretó una propuesta para que se quedara y regresó a Guadalajara, en donde nunca pudo debutar en Primera División.

“Haberme puesto la playera del Inter de Milán es un recuerdo que jamás voy a olvidar. A pesar de que me fue mal en el tema de la nostalgia y de la ausencia, el haber vestido la playera del Inter, pues es algo que muy pocos mexicanos pueden presumir. Me quedo con eso, me quedo con haber vestido la casaca del Inter de Milán“, concluyó.