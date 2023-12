Los cinco jugadores de Chivas que serían convocados a la Selección Mexicana vs. Colombia

Mientras América y Tigres UANL dirimen quién se queda con el título del Apertura 2023, la Selección Mexicana disputará un encuentro amistoso ante Colombia, con el cual cerrará el año. Lógicamente, Jaime Lozano se verá imposibilitado de llamar a jugadores de los equipos finalistas. Por su parte, las Chivas de Guadalajara tendrían una numerosa representación en la convocatoria.

El Rebaño lleva ya varios días de descanso, puesto que se quedó eliminado en los cuartos de final, ante Pumas UNAM, tras ganar el encuentro de ida y perder la vuelta por 3-0. Sin embargo, algunos futbolistas rojiblancos no podrán escapar mucho tiempo de vacaciones, puesto que Jaime Lozano los considera para el amistoso que el Tri disputará este sábado 16 de diciembre ante Colombia.

Al no tratarse de una fecha FIFA y tener varios de sus habituales convocados a la final de la Liga MX, Jaime Lozano deberá apostar por nombres que no son del todo usuales en la lista de convocados. Cabe destacar que para el último llamado, de carácter oficial, sólo Roberto Alvarado fue en representación de Chivas, aunque en definitiva el Piojo no sumó minutos en ningún encuentro.

Chivas tendría cinco convocados a la Selección Mexicana

En esta oportunidad, el Jimmy aprovecharía para ver en acción a algunos elementos del Rebaño, de los cuales algunos ya han recibido el llamado en ocasiones anteriores. Gilberto Sepúlveda, Alan Mozo, Jesús Orozco, Fernando Beltrán y Roberto Alvarado serían convocados para el duelo de este sábado, con el que la Selección Mexicana despedirá su año.

Tal y como se esperaba, Alan Mozo volvería a la Selección Mexicana para el amistoso ante Colombia (Imago7)

De esa lista, destaca el regreso de Mozo, quien este semestre fue de los mejores en su puesto pero llevaba un buen tiempo sin ser considerado para el Tri. La baja de Kevin Álvarez y de los otros laterales que militan en Europa, terminaron por ser fundamentales a la hora de que el futbolista rojiblanco vuelva a ser considerado para el seleccionado.

Ángel Zaldívar, otro del Rebaño que sería llamado

Aunque la lista todavía no es oficial, se estima que Ángel Zaldívar también incluiría la nómina para enfrentar a Colombia. El atacante viene de tener un buen torneo con Atlético San Luis, donde llegó hasta semifinales e incluso le marcó un doblete al América en el Estadio Azteca. Su préstamo finaliza y debe reportarse en Verde Valle para la pretemporada. De hecho, no está descartada su continuidad, puesto que se viene un semestre con doble competencia y habrá que esperar para ver si llegan nuevos delanteros.

Los posibles convocados por Jaime Lozano para enfrentar a Colombia

Porteros: Toño Rodríguez, Julio Rodríguez , Carlos Acevedo



Defensas: Tiba Sepúlveda, Víctor Guzmán, Ricardo Chávez, Jesús Gallardo, Alan Mozo, Omar Campos, Chiquete Orozco.



Mediocampistas: Fernando Beltrán, Carlos Rodríguez, Alan Cervantes, Luis Romo, Erik Sánchez, Erik Lira, Dieter Villalpando, Jesús Angulo, Marcel Ruíz, Jordy Cortizo, Ponchito González.

Delanteros: Uriel Antuna, Roberto Alvarado, Memo Martínez, Ángel Sepúlveda, Ángel Saldívar, Roberto de la Rosa, César Huerta, Iván López, Rodrigo Huescas.