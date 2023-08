Como se sabe, a lo largo de todo el mundo un exjugador de Chivas siempre da de queé hablar en diferentes partes del mundo. Uno de ellos es Gullit Peña quien vuleve a jugar a México y disputaría estos encuentros en el territorio nacional.

A lo largo de toda su carrera, el atacante que llegó a vestir el jersey Rojiblanco previo a una debacle estepritosa en su carrera. Lamentablemente, el mexicano ha sido recordado siempre por sus problemas con el acohol.

Por otro lado, en las últimas horas Gullit Peña volvió a ser noticia, pero esta vez motivos de cancha. Según lo informado por Carlos Cortés, informó que el exjugador de Chivas jugará unos partidos en el Deportivo Combate de Sinaloa por la Liga Premier.

Carlos Peña se regresó de Emiratos Árabes para jugar en México.

“Platicando dijimos que debería venir a disputar unos juegos, para que la gente lo conozca y vaya conociendo el equipo. Como siempre ha sido humilde, que por algo mantiene sus amistades desde pequeño, dijo que encantado de la vida, de seguir promoviendo el futbol, mientras todo sea para bien”, dio a conocer el exjugador a ESPN.

De esta manera, Gullit Peña jugará a penas un puñado de juego en la Liga Premier de México y se estiman que serán tres. A su vez, al no ser un torneo que está ligado a la FMF, el jugador no incumple el reglamento de doble contrato, por lo que no infrigará ninguna cláusula del contrato que tiene con el Al-Dhaid en Emiratos Árabes Unidos.