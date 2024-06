Francisco Javier Rodríguez es el único futbolista en la historia que ha sido campeón con Chivas y el Club América. Esa dualidad nunca ha sido bien vista por sectores extremos de la afición rojiblanca. Pero fueron varias declaraciones desafortunadas las que generaron el rechazo del chivahermano. Ahora, apareció vestido con la playera de los Históricos del Guadalajara, marcó un gol y la parcialidad tapatía lo tundió en redes sociales.

Maza Rodríguez se vistió de rojiblanco el fin de semana, cuando la agrupación de exfiguras del Rebaño Sagrado actuó en Guasave. Los rojiblancos perdieron 3-1 con los Agricultores, que debutarán en la venidera temporada de la Liga Premier de Segunda División, en el Kuroda Park. Eliuth Mata (4′), Edgar Verduzco (14′) y Paulo Vidales (80′) sellaron el triunfo de los anfitriones. El excentral mazatleco de Selección México descontó por los tapatíos.

Históricos del Guadalajara publicó el video de la anotación de Francisco Javier Rodríguez Pinedo, pero no surtió el efecto esperado. El post describió la jugada del gol: “Centro como con la mano de Ramón Morales y remate muy contundente de Maza Rodríguez para mandar el balón al fondo de las redes“. Un tanto que hizo rememorar al Maza, quien recordó en los comentarios: “¡Qué golazo! Como el que dio vida en Toluca para campeonar en el (Apertura) 2006“.

Las criticas de la afición de Chivas no se hicieron esperar. A la réplica que hizo de su gol, le llovieron las objeciones. Oscar Márquez le sentenció que “no eres de los históricos del Guadalajara, vete con los del América“. Fernando Tavares añadió que “el (título) que dijiste que no te supo tan bueno como el de América“. En los comentarios, Luis Beas refrescó que “el Maza se largó al américa y dijo que allá le gustaba más“. La mayoría se cuestionó: “¿Qué hace el Maza ahí?“.

¿Quiénes integran los Históricos del Guadalajara?

Históricos del Guadalajara es una agrupación de exfutbolistas del Rebaño Sagrado que celebran partidos de exhibición por toda la nación. Además, ofrecen clínicas deportivas, conferencias y charlas motivacionales, así como firmas de autógrafos. El plantel es integrado por exjugadores de la talla de: Ramón Morales, Omar Esparza, Héctor Pirata Castro, Ramón Ramírez, Guadalupe Castañeda, Sergio Amaury Ponce, Gustavo Gusano Nápoles, Sergio Rodríguez, Joel Tiburón Sánchez, Camilo Romero, entre otros.

¿Cuándo vuelven a jugar los Históricos del Guadalajara?

El grupo de exfiguras de las Chivas volverá a la cancha el domingo, 23 de junio. Los rojiblancos se enfrentarán con el Sioux United, club semiprofesional que juega en la División 1 de la UPSL (United Premier Soccer League). Un partido de exhibición, que se celebrará en el Estadio Elwood Olsen de la ciudad de Sioux en Iowa. El duelo amistoso tiene pautado su inicio en punto de las 19:00 horas, tiempo local.

Los exChivas, después del viaje a la unión americana, regresarán a territorio mexicano para revivir su rivalidad con su similar del América. La nueva edición del Clásico de Leyendas se celebrará el sábado, 6 de julio en la ciudad de La Paz, Baja California. Rojiblancos y azulcremas se enfrentarán en el Estadio Guaycura por segunda ocasión en este año, tras el duelo de febrero pasado.