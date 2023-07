El trabajo que ha realizado Fernando Hierro en el armado del equipo de Chivas, por lo que diversas personalidades del gremio futbolístico se están rindiendo ante los refuerzos que ha concretado el español para este Apertura 2023, en donde sobresale uno de los principales detractores rojiblancos del semestre anterior.

En una dinámica en ESPN, se les cuestionó a varios especialistas sobre cuáles de los cuatro grandes se reforzaron mejor, en donde el exentrenador del Puebla y ahora analista de dicha televisora, José Luis Sánchez Solá, está convencido de que el Rebaño fue el club que mejor se reforzó.

“Chivas es el número uno porque mucho hace el que no estorba y Chivas sigue jalando de su cadena de producción, el Tapatío, y es donde se hace más fuerte. El tren perfectamente en el carril, con los jugadores jóvenes que metió. El que mejor se reforzó porque no desfiguró nada, no perdió el estilo”, explicó el Chelis.

Hasta el momento, el Guadalajara ha oficializado la contratación de tres futbolistas con las incorporaciones de Óscar Whalley, Ricardo Marín y Erick Gutiérrez, además de que siguen en gestiones para sumar a Alan Pulido a la baraja de incorporaciones de este Apertura 2023.

¿Cuándo se jugará el partido entre Chivas y Atlético de San Luis?

El Guadalajara tendrá una semana corta de trabajo debido a que volverán a la actividad el próximo sábado 8 de julio en donde harán su presentación en el Estadio Akron en este Apertura 2023 cuando reciban al Atlético de San Luis en punto de las 18 horas, tiempo del centro de México.