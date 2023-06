Alexis Vega se ha colocado como uno de los jugadores más importantes de Chivas y por lo tanto como uno de sus jugadores intransferibles. Por otra parte, Tigres está interesa en el Gru y Robert Dante Siboldi confirmó si se dará o no la compra del atacante.

El cierre del 2022 para el atacante del Guadalajara fue muy importante debido a que quedó bien posicionado en el Tri en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Es por este motivo que se habló mucho de una salida en el mercado de pases de invierno.

Por otra parte, mientras Alexis Vega está con la Selección Nacional de México, Tigres comenzó a realizar un fuerte sondeo por él. Es más, Willie González, periodista de Multimedio Deportes, informó que el club de Nuevo León habrían ofrecido 10 millones de dólares por el extremo.

Foto: TW / @garymtzjr

Por otro lado, Robert Dante Siboldi habló sobre la posibile llegada del Gru a su equipo y confirmó si se dará o no. “Es un buen jugador, pero a no ser que Guadalajara necesite dinero no creo que se desprenda de un jugador como él. No estoy esperanzado a qué se de la posibilidad, pero veremos. Falta tiempo para decidir”, señaló en conferencia de prensa.

De esta manera, el panorama esta abierto tanto para Chivas como Tigres debido a que el mercado de verano se cierra el próximo 13 de septiembre. No hay que olvidarse que Alexis Vega está descartado para la Liga de las Naciones de la Concacaf ya que arrastra una lesión en su rodilla derecha.