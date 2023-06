Alan Pulido está en boca de todos debido a que es buscado por Chivas de cara al Apertura 2023 de la Liga MX. Por otro lado, tras ser distinguido como el mejor jugador de última jornada en la MLS, el mexicano advirtió a Carlos Vela previo al enfrentamiento entre Sporting Kansas City y Los Angeles FC.

Desde el comienzo del mercado de verano, el delantero que milita en la Major League Soccer ha sido sondeado por el Rebaño Sagrado. Es por este motivo que todo el mundo está pendiente de lo que realiza en la liga estadounidense, ya que es probable que regrese al club más grande de México.

Por otro lado, en las últimas dos jornadas, Alan Pulido cumplió con creces en Sporting Kansas City debido a que anotó tres goles. Además, tras la última fecha, el mexicano fue distinguido como el mejor jugador de la MSL, por lo que agradeció a sus compañeros y habló de Carlos Vela previo al partido contra Los Angeles FC.

“Me da mucha confianza. Sinceramente, me motiva para dar lo mejor de mí. Sé que no es por obra del destino ni casualidad. Sé que lo he trabajado y deseado mucho. Gracias a dios se me dio con la ayuda de mi equipo porque sin ellos nada de esto hubiera sido posible. Contento y me motiva para seguir dando lo mejor de mí“, comentó el atacante.

Y agregó: “Siempre es un placer jugar contra él (Carlos Vela), más porque hemos compartido selección y es una gran persona. Sabemos que en el campo se olvida la amistad y existe una rivalidad y vamos a tratar de ganar el partido y vencer al LAFC”.