Fernando Gago, entrenador de las Chivas de Guadalajara, se paseó por la zona mixta del BMO Stadium sin detener su camino hasta el bus rojiblanco. El director técnico ignoró por completo a los medios presentes en el sector, para evitar dar declaraciones tras el empate sin goles con Atlas. Un partido amistoso del Tour Rebaño 2024, para aprovechar la Fecha FIFA de marzo y mantener el ritmo de cara a la parte final del calendario. Así, se marchó sin hablar con la prensa tras el Clásico Tapatío y previo a la Jornada 13 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

El estratega argentino retorna este lunes, junto a la delegación del Rebaño Sagrado, para iniciar los preparativos de su próximo partido. El cuerpo técnico que lidera Gago tendrá toda esta semana para ajustar los detalles y afinar su convocatoria. Esto, con miras a la reanudación del calendario tras la Fecha FIFA con la Jornada 13 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX, en Monterrey. El presidente Amaury Vergara tampoco atendió a los medios en su paso por la ciudad californiana de Los Ángeles.

El entrenador del Guadalajara fue uno de los más esperados por la prensa que viajó a California, para conocer sus impresiones, pero fueron ignorados. El timonel rojiblanco abandonó el vestidor que ocupó y no detuvo su camino hasta subir al bus, que lo regresó al hotel de concentración. Los medios se quedaron con las ganas de saber el análisis del argentino tras el opaco empate en esta edición 248 del Clásico Tapatío en la historia.

Así ignoró Fernando Gago a la prensa en Los Ángeles

La cuenta Pase Filtrado publicó el video en el que Fernando Gago desfila por la zona mixta sin detener su paso e ignora por completo las preguntas. El post refirió que el timonel “no quiso hablar con la prensa post el Clásico Tapatío“. Reitero que el argentino “decidió no hablar con la prensa en Los Ángeles post el empate a cero vs Atlas“. La actitud de Gago deja mucho que desear, pues al menos pudo comunicar a los presentes que no declararía, pero ni eso. Una falta de educación total con el trabajo de los representantes de los medios.

Amaury Vergara tampoco declaró en California

El propietario de las Chivas, Amaury Vergara, tampoco habló con los medios a su salida del BMO Stadium de la ciudad de Los Ángeles. El presidente del Guadalajara, por lo menos, saludó a los representantes de la prensa que se congregaron en la zona mixta del inmueble.

Un video de la cuenta Pase Filtrado, sin volumen, advirtió que “a Amaury Vergara no le disgustó el empate en el Clásico Tapatío“. Añadió en el post que “el presidente de Chivas viajó a Los Ángeles para seguir a su equipo en el amistoso vs Atlas donde los de Fernando Gago no lograron la victoria en tierras angelinas“.

¿Cuándo juega Chivas la Jornada 13 de Liga MX?

El Club Deportivo Guadalajara se enfrenta con Monterrey, el sábado 30 de marzo. Un emotivo partido, que marcará la reanudación del campeonato nacional, correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Duelo que tiene programado su inicio en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio BBVA de Acero.