Las Chivas de Guadalajara no levantan cabeza. Por la Jornada 11 del Clausura 2024, el Rebaño Sagrado perdió por tercera vez consecutiva. Fue 1-2 ante León, en el Estadio Akron, en un juego en el que el equipo se desmoronó tras recibir el primer gol. La confianza parece estar por el piso y se vienen dos duelos seguidos ante las Águilas del América.

Los dirigidos por Fernando Gago pierden terreno en la tabla de posiciones y cada vez complican más sus chances de obtener boleto directo hacia la Liguilla. Este miércoles, será el turno de visitar al América en una nueva edición del Clásico Nacional, en una eliminatoria de Concachampions que parece estar sentenciada, pues el resultado fue de 0-3 en la Ida.

Hubo abucheos para Cade Cowell en el Estadio Akron

Cowell mostró un bajo nivel ante León (Imago7)

Aunque todo el equipo rindió a un bajo nivel, Cade Cowell fue uno de los futbolistas apuntados por la afición. El atacante estuvo más impreciso de lo habitual, con problemas para controlar el balón e imponerse en el uno contra uno. Al momento de ser reemplazado por Isaac Brizuela, se oyeron silbidos para el mexicoamericano. En conferencia de prensa, Gago defendió al fichaje rojiblanco: “Es un chico que tiene un proceso de adaptación a una liga nueva, hay que acompañarlo, a darle herramientas, va a ser muy importante para nosotros”, expresó el entrenador.

Fernando Gago asumió la responsabilidad por la derrota

Fernando Gago está en el centro de las críticas por el momento de Chivas (Imago7)

Todas las miradas apuntan hacia Fernando Gago después de las tres derrotas consecutivas. Luego del encuentro ante León, el estratega argentino hizo autocrítica y no puso excusas por el poco tiempo de descanso que hubo luego del Clásico Nacional: “Toda derrota sirve para aprender, hay un montón de cosas que se aprenden, hay muchísimas cosas que mejorar, el partido de hoy no me gustó y soy el primer responsable del resultado. No voy a buscar desde el lado físico que sea el problema, nada, es una situación de la que me hago responsable”, manifestó el cuestionado entrenador.

Chiquete Orozco y Pocho Guzmán no estarán ante América por Liga MX

Chiquete cometió infracción dentro del área intentando evitar el gol de la Fiera (Imago7)

Como si no alcanzara con los problemas del equipo, se confirmó que tanto Jesús Orozco como Víctor Guzmán se perderán el Clásico Nacional correspondiente al Clausura 2024. En ambos casos, los futbolistas llegaron al límite de tarjetas, por lo que podrán estar entre semana por Concachampions, pero se perderán el decisivo juego ante las Águilas el próximo sábado. Chiquete vio la amarilla en la jugada del penal, mientras que el Pocho tuvo una infantil reacción ante un rival.