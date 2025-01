Comienza una nueva semana para las Chivas de Guadalajara, después de lo que fue el debut triunfal ante Santos Laguna, por la Jornada 1 del Clausura 2025. El Rebaño Sagrado volverá a los entrenamientos con la mente puesta en lo que será la visita a Necaxa en Aguascalientes.

El entrenador Óscar García no podrá contar con los convocados a la Selección Mexicana, Raúl Rangel y José Castillo. Sin embargo, el que sí podrá debutar es Luis Romo, quien fue dado de baja en la nómina del Tri. Asimismo, se espera que Alan Pulido se sume a los entrenamientos y que la directiva cierre uno o dos fichajes más.

Chivas se mete en la pelea por Efraín Álvarez

Efraín Álvarez interesa a Chivas (Getty Images)

El mexicoamericano de 22 años, Efraín Álvarez, viene de tener una buena campaña con los Xolos de Tijuana y ahora interesa tanto al América como a Chivas, además de que Tigres UANL también se encuentra en la pelea. Desde Mediotiempo señalaron que el futbolista vería con buenos ojos llegar al Rebaño, aunque de momento no hay una oferta formal de la institución, que se piensa en incluir a uno o dos jugadores en la negociación.

Luka Romero estaría a un paso del Rebaño

Luka Romero sería el cuarto fichaje rojiblanco (Getty Images)

Por otro lado, varias fuentes indican que Chivas tiene negociaciones muy avanzadas por el mexicoamericano de 20 años, Luka Romero, quien se encuentra cedido en Alavés desde el Milan. Aunque en las últimas horas surgieron intereses del América y de Estudiantes de La Plata, el Rebaño ya tendría casi cerrada la operación. El periodista Iván Elizondo se animó a confirmar que Romero vestirá de rojiblanco y será presentado en los próximos días como el cuarto refuerzo.

La emoción de Hugo Camberos por su debut

Camberos tuvo un ilusionante debut con Chivas (Getty Images)

En la victoria sobre Santos Laguna, Hugo Camberos, de apenas 17 años, no sólo hizo su debut profesional sino que fue uno de los jugadores más destacados: “Lo que de niño soñé, hoy gracias a Dios se hace realidad, debutar en Primera División. Y más emoción e ilusión me da que lo hago con el equipo de mi corazón”, escribió la joven promesa rojiblanca, quien dejó en claro que puede pelear por un lugar en el primer equipo.

Miguel Gómez recordó su grave lesión hace un año atrás

Miguel Gómez también tuvo su estreno oficial (Getty Images)

El otro debutante fue el lateral por la derecha, Miguel Gómez, quien al término del encuentro se mostró emocionado por todo lo que le sucedió en los últimos meses: “Hace un año, literalmente estaba en el quirófano. Qué vueltas da la vida. He trabajado para esto y lo más importante es que ganamos. Siempre me imaginé estar aquí. Desde el momento que me pasó lo de la lesión mi objetivo era regresar más fuerte, lo más preparado posible para estar con el equipo y que se puedan dar este tipo de resultados. Cuando me enteré que iba a ser convocado, primero sentí nervios, pero luego dije: ‘vamos a disfrutarlo, que venga lo mejor’”, señaló el juvenil que apunta a ser nuevamente titular ante la convocatoria de José Castillo.