Esta noche no es una más debido a que el Chivas se enfrente a América por la vuelta de los Octavos de Final de la Concachampions 2024. El Guadalajara necesita un milagro luego de haber caído por 3-0 en la ida en el Estadio Akron.

En medio de esto, la afición se acercó a realizar una serenata a los jugadores a quienes exigieron dejar todo por los colores. Por otro lado, afirman que una empresa mexicana estaría interesado en adquirir al Guadalajara y sacar a Amaury Vergara. Por último, dan a conocer la escandalosa hipótesis de la salida de Veljko Paunovic.

Afición exige a jugadores previo a Chivas vs. América

El Rebaño Sagrado lleva tres derrotas al hilo y esta noche debe ganar cuando enfrente a América por la vuelta del Clausura 2024. En medio de esto la afición realizó una serenata en la que le exigió a los jugadores que dejen todo por el club y aseguraron que ellos no iban a dejar de alentarlos.

“Sabemos que el paso del equipo no ha sido bueno y por ello, queremos acudir a leer un comunicado por parte de toda la afición rojiblanca: Exigir buenos resultados y no abandonar es algo que siempre ha estado dentro de nuestros ideales y con este mensaje queremos hacerlo“, expresaron en sus redes sociales cuando convocaron a un banderazo en el hotel de Ciudad de México.

¿Amaury Vergara se va de Chivas?

Amaury Vergara

Uno de los principales blancos de la crítica Rojiblanca es Amaury Vergara, a quien se le cuestionó la falta de liderazgo y poca inversión de jugadores. En medio de esto, afirman que podría irse porque hay una empresa que está interesada en adquirir al club. “Me contaron que hay un grupo inversor que le quiere entrar con billullo a Chivas y no es extranjero. No son los de los carros, ya para acabarla y hasta ahí la dejamos (…) Hay un grupo que quiere meterle capital a Chivas desde este verano”, informaron en el canal Jueguele de YouTube.

¿Por esto se fue Veljko Paunovic de Chivas?

Como se sabe la salida de Paunovic fue llamativa, por lo que David Medrano realizó una escandalosa hipótesis que ocasionó esto. “Uno empieza a entender. En su momento no nos quedó claro por qué se fue Paunovic, hoy me parece que de repente en Guadalajara hay recomendaciones de arriba para que jueguen ciertos futbolistas”, comentó. Y agregó: “¿Ustedes entienden que el Chícharo haya sido titular el sábado contra León? El equipo venía de perder, de ser exhibido contra América. Necesitaba ganar contra el León fuera como fuera para calmar. Hemos sido muy claros, Javier Hernández, hoy en día, no está para ser titular”.

¿Turco Mohamed reemplaza a Fernando Gago en Chivas?

En Chivas comienza a haber una fuerte presión para que se den los resultados luego de que haya perdido contra América. En medio de esto afirman que el Turco Mohamed podría hacerse dueño del banquillo rojiblanco. Sin embargo, esto descartado porque su antiguo contrato con Pumas lo imposibilita para hacerlo durante el Clausura 2024.